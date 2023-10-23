Хабиров представил нового министра образования Башкирии

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:53
Ильдар Мавлетбердин назначен министром образования и науки Башкирии. Ранее он занимал должность первого заместителя министра. Напомним, бывший глава ведомства Айбулат Хажин прошел в парламент республики, где возглавил комитет по образованию.
Согласно официальной биографии, Ильдар Мавлетбердин родился 12 марта 1986 года в Читинской области. Окончил с отличием Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 2010 года работал в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ. В 2014–2016 годах — занимал должность заместителя начальника Обрнадзора. В 2016–2018 годах — заведующий отделом общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.