Хабиров представил нового министра образования Башкирии

С 2010 года работал в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ. В 2014–2016 годах — занимал должность заместителя начальника Обрнадзора. В 2016–2018 годах — заведующий отделом общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.