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Министром образования Башкирии назначен Ильдар Мавлетбердин

Хабиров представил нового министра образования Башкирии

23 октября 2023, 07:29
Фото: Ильдар Мавлетбердин// VK.com

Министром образования Башкирии назначен Ильдар Мавлетбердин

О назначении было объявлено в ходе оперативного совещания в правительстве республики

Ильдар Мавлетбердин назначен министром образования и науки Башкирии. Ранее он занимал должность первого заместителя министра. Напомним, бывший глава ведомства Айбулат Хажин прошел в парламент республики, где возглавил комитет по образованию.

Согласно официальной биографии, Ильдар Мавлетбердин родился 12 марта 1986 года в Читинской области. Окончил с отличием Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2010 года работал в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ. В 2014–2016 годах — занимал должность заместителя начальника Обрнадзора. В 2016–2018 годах — заведующий отделом общего и профессионального образования департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ.

#Общество#Назначение#Отставки и назначения#Образование#Новости Башкирии#Минобр РФ#Минобразования и науки#Азамат Нухов#Кадровые изменения
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