Главой Шаранского района Башкирии стал Марат Ахмадуллин

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Главой администрации Шаранского района республики назначен Марат Замирович Ахмадуллин. В течение долгого времени Марат Ахмадуллин занимал должность главы администрации Кушнаренковского района.
Ранее в ходе оперативного совещания в правительстве глава республики также представил нового министра образования республики, сменившего на этой должности ушедшего в региональный парлмент Айбулата Хажина, а также нового руководителя Межведомственного Совета общественной безопасности.