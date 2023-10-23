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Главой Шаранского района Башкирии стал Марат Ахмадуллин

Главой Шаранского района Башкирии стал Марат Ахмадуллин

23 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

Главой администрации Шаранского района республики назначен Марат Замирович Ахмадуллин. В течение долгого времени Марат Ахмадуллин занимал должность главы администрации Кушнаренковского района.

Ранее в ходе оперативного совещания в правительстве глава республики также представил нового министра образования республики, сменившего на этой должности ушедшего в региональный парлмент Айбулата Хажина, а также нового руководителя Межведомственного Совета общественной безопасности.

#Общество#Азамат Нухов
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