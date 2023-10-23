ГК «Солар»: 90% российских компаний внедряют решения для выявления интернет-угроз

— Наш сервис мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA выявил, что с начала года в открытый доступ попало 92 ТБ конфиденциальных данных 200 российских организаций. Злоумышленники постоянно совершенствуют инструменты для атак на бизнес и госструктуры, поэтому сегодня важно обращать внимание не только на защиту непосредственно периметра компании, но и на внешний киберландшафт, своевременно выявлять и блокировать интернет-угрозы. С этой целью мы реализуем для наших заказчиков комплексный мониторинг как открытых, так и теневых внешних источников, а также предлагаем оперативное реагирование на фишинг (блокировка найденного вредоносного сайта занимает от 1 часа), и проводим аналитические расследования, — отметил директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Игорь Сергиенко.