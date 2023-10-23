ГИБДД Башкирии раскрыли количество выявленных нарушений ПДД за сутки

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:39
По итогам проведения массовых рейдов на дорогах республики, было задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Суммарно сотрудники Госавтоинспекции проверили свыше 500 и сумели пресечь свыше 111 нарушений требований ПДД.
Напомним, как сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов, 22 октября на дорогах республиканского и федерального значения было задействовано 18 экипажей ГИБДД. Отмечается, что цель проведения данных рейдов заключается в профилактики ДТП, выявления и пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением автомобиля водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такого специального права.