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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 10 нетрезвых водителей

ГИБДД Башкирии раскрыли количество выявленных нарушений ПДД за сутки

23 октября 2023, 03:16
Фото: 1MI

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 10 нетрезвых водителей

Данные статистики публикует пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

По итогам проведения массовых рейдов на дорогах республики, было задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Суммарно сотрудники Госавтоинспекции проверили свыше 500 и сумели пресечь свыше 111 нарушений требований ПДД.

Напомним, как сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов, 22 октября на дорогах республиканского и федерального значения было задействовано 18 экипажей ГИБДД. Отмечается, что цель проведения данных рейдов заключается в профилактики ДТП, выявления и пресечения нарушений ПДД, связанных с управлением автомобиля водителями в состоянии опьянения, лишенными права управления или не имеющими такого специального права.

#Общество#Город#ГИБДД#ДТП#Дороги#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инспектор дпс#Дпс#Азамат Нухов#Алкогольное опьянение
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