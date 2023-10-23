ФСБ Башкирии возглавит Игорь Кочнев

Известно, что ранее Кочнев руководил УФСБ по Приморскому краю. В 2017 году был переведен в Тюменскую область, за это время в регионе были задержаны экс-депутат заксобрания Ямала Павел Крюков, арестована экс-глава регионального УФНС Тамара Зыкова. В 2020 году служил в УФСБ по Республике Чечня.