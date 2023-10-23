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Posted 23 октября, 17:09

Published 23 октября, 17:09

Modified 23 октября, 17:12

Updated 23 октября, 17:12

ФСБ Башкирии возглавит Игорь Кочнев

23 октября 2023, 17:09
Ранее Кочнев возглавлял управление в Чечне.

Стало известно, что место главы ФСБ Башкирии займет Игорь Кочнев. Об этом сообщает издание Ufa1 со ссылкой на источник.

Известно, что ранее Кочнев руководил УФСБ по Приморскому краю. В 2017 году был переведен в Тюменскую область, за это время в регионе были задержаны экс-депутат заксобрания Ямала Павел Крюков, арестована экс-глава регионального УФНС Тамара Зыкова. В 2020 году служил в УФСБ по Республике Чечня.

Напомним, с мая 2018 года управление возглавлял Юрий Серышев.

#Общество#Элина Сайфранова
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