Флюра Мурзина и Томас Мраз озвучили дорожные подсказки для уфимских водителей

Чтобы выбрать уникальный авторский вариант от Томаса Мраза, так же нужно зайти в настройки профиля, открыть «Звуки и оповещения», и в разделе «Язык аннотаций» выбрать русский. После этого в разделе «Звуки и оповещения» на вкладке «Голос» выбрать Thomas Mraz. Он также озвучил около 200 фраз — в них он цитирует свои песни и упоминает Уфу. Например, в начале поездки он приветствует водителя так: «Привет, это Томас Мраз. Кто-то живет в Торонто, ну, а мы чилим в Уфе» — фанаты рэпера наверняка узнают отсылку к одному из его первых хитов. Заезд на платную дорогу Томас Мраз комментирует с иронией: «Раньше во дворах Уфы рэп читали, а теперь по платным дорогам ездим».