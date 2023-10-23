Флюра Мурзина и Томас Мраз озвучили дорожные подсказки для уфимских водителей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Легендарный диктор телевидения Флюра Мурзина записала около 200 универсальных фраз на башкирском языке. Эти реплики помогут водителям ориентироваться на дорогах. Чтобы выбрать этот вариант озвучки, нужно зайти в настройки профиля, в разделе «Звуки и оповещения» найти «Язык аннотаций» и выбрать башкирский. Так, в исполнении Флюры Мурзиной можно услышать хорошо знакомые реплики «Маршрут построен» или «Впереди камера».
Чтобы выбрать уникальный авторский вариант от Томаса Мраза, так же нужно зайти в настройки профиля, открыть «Звуки и оповещения», и в разделе «Язык аннотаций» выбрать русский. После этого в разделе «Звуки и оповещения» на вкладке «Голос» выбрать Thomas Mraz. Он также озвучил около 200 фраз — в них он цитирует свои песни и упоминает Уфу. Например, в начале поездки он приветствует водителя так: «Привет, это Томас Мраз. Кто-то живет в Торонто, ну, а мы чилим в Уфе» — фанаты рэпера наверняка узнают отсылку к одному из его первых хитов. Заезд на платную дорогу Томас Мраз комментирует с иронией: «Раньше во дворах Уфы рэп читали, а теперь по платным дорогам ездим».
Озвучка доступна для всех пользователей с сегодняшнего дня.