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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Элвин Грей озвучил причину смерти молодого музыканта из Башкирии Артура Кусимова

Элвин Грей озвучил причину смерти молодого музыканта из Башкирии Артура Кусимова

23 октября 2023, 11:42
Фото: vk.com/artur_kusimov
О кончине музыканта стало известно накануне, 22 октября.

Элвин Грей озвучил, что причиной внезапной смерти музыканта его группы Артура Кусимова стали проблемы с сердцем. О смерти музыканта стало известно накануне, 22 октября.

Известно, что родился Артур Кусимов в Абзелиловском районе. С 2015 года работал в команде Элвина Грея, а в последнее время занимался собственным проектом, завершить который он не успел.

Прощание было организовано сегодня в Казани. Похоронят Артура Кусимова в селе Аскарово.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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