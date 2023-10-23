Элвин Грей озвучил причину смерти молодого музыканта из Башкирии Артура Кусимова

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Элвин Грей озвучил, что причиной внезапной смерти музыканта его группы Артура Кусимова стали проблемы с сердцем. О смерти музыканта стало известно накануне, 22 октября.
Известно, что родился Артур Кусимов в Абзелиловском районе. С 2015 года работал в команде Элвина Грея, а в последнее время занимался собственным проектом, завершить который он не успел.
Прощание было организовано сегодня в Казани. Похоронят Артура Кусимова в селе Аскарово.