Эксперт рассказал автовладельцам о правильно подготовке авто к зиме

Как пишет NEWS.ru, Белояров рассказал о правиле, в соответствии с которым замену летних шин на зимние необходимо делать, когда среднесуточная температура опускается ниже пяти-семи градусов. Когда ночные температуры опускаются до нуля градусов или ниже, наступает время для замены летних шин на зимние. В это время меньше наплыв в автомастерские, что позволяет избежать суеты и стресса. Александр Белояров, опытный автоспециалист, подчеркивает, что замена шин — это еще и вопрос безопасности. При температуре около плюс пяти градусов летние шины становятся «дубовыми», что ухудшает сцепление с дорожным покрытием и увеличивает тормозной путь.