Эксперт рассказал автовладельцам о правильно подготовке авто к зиме

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как пишет NEWS.ru, Белояров рассказал о правиле, в соответствии с которым замену летних шин на зимние необходимо делать, когда среднесуточная температура опускается ниже пяти-семи градусов. Когда ночные температуры опускаются до нуля градусов или ниже, наступает время для замены летних шин на зимние. В это время меньше наплыв в автомастерские, что позволяет избежать суеты и стресса. Александр Белояров, опытный автоспециалист, подчеркивает, что замена шин — это еще и вопрос безопасности. При температуре около плюс пяти градусов летние шины становятся «дубовыми», что ухудшает сцепление с дорожным покрытием и увеличивает тормозной путь.
Кроме того, не стоит откладывать замену жидкости для стеклоочистителя до тех пор, пока температура не опустится до минус десяти градусов, так как это может быть слишком поздно.
Александр Белояров также рекомендует обработать замки дверей и резиновые уплотнители с помощью силиконовой смазки или специальной жидкости WD-40. Такие профилактические меры помогут избежать проблем с открыванием дверей в холодные ночи. Он советует проводить эту процедуру регулярно после каждой автомойки.