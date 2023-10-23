Депутаты Башкирии займутся проблемой телефонного мошенничества

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Вопросами противодействия телефонному мошенничеству займутся депутаты Курултая. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, для этого в парламенте будет создана рабочая группа.
По данным МВД РБ, только за 8 месяцев 2023 года было зарегистрировано 12 тысяч преступлений, а 9 тысячам жителей причинение ущерб в размере более 1,7 миллиарда рублей. В среднем мошенникам переводят около 50 миллионов рублей ежедневно.
Так, депутаты намерены создать комплекс мер для противодействия мошенничеству. Для этого планируется привлечь экспертов из IT-сферы и правоохранительных органов.