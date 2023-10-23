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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Депутаты Башкирии займутся проблемой телефонного мошенничества

Депутаты Башкирии займутся проблемой телефонного мошенничества

23 октября 2023, 13:55
Фото: 1MI
Для этого будет создана рабочая группа.

Вопросами противодействия телефонному мошенничеству займутся депутаты Курултая. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, для этого в парламенте будет создана рабочая группа.

По данным МВД РБ, только за 8 месяцев 2023 года было зарегистрировано 12 тысяч преступлений, а 9 тысячам жителей причинение ущерб в размере более 1,7 миллиарда рублей. В среднем мошенникам переводят около 50 миллионов рублей ежедневно.

Так, депутаты намерены создать комплекс мер для противодействия мошенничеству. Для этого планируется привлечь экспертов из IT-сферы и правоохранительных органов.

#Общество#Элина Сайфранова#Мошенничество#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы
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