Депутаты Башкирии займутся проблемой телефонного мошенничества

По данным МВД РБ, только за 8 месяцев 2023 года было зарегистрировано 12 тысяч преступлений, а 9 тысячам жителей причинение ущерб в размере более 1,7 миллиарда рублей. В среднем мошенникам переводят около 50 миллионов рублей ежедневно.