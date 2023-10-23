Депривация сна и проблемы с либидо: новые детали шокирующего убийства в Уфе

Так, после совершенного преступления молодой человек долгое время ездил по городу на машине своей матери. Предположительно, он искал место, где мог бы избавиться от тела сводной сестры, которое все это время находилось в багажнике авто. Так и не найдя подходящего места, обвиняемый вернулся к своему дому, оставил машину возле подъезда и попытался скрыться, но безуспешно. Вскоре его нашли на чердаке дома по улице Ушакова.