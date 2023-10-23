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Названо орудие убийства 14-летней школьницы в Уфе

Депривация сна и проблемы с либидо: новые детали шокирующего убийства в Уфе

23 октября 2023, 06:21
Фото: 1MI

Названо орудие убийства 14-летней школьницы в Уфе

Новые подробности шокирующего убийства сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на следователей.

Так, после совершенного преступления молодой человек долгое время ездил по городу на машине своей матери. Предположительно, он искал место, где мог бы избавиться от тела сводной сестры, которое все это время находилось в багажнике авто. Так и не найдя подходящего места, обвиняемый вернулся к своему дому, оставил машину возле подъезда и попытался скрыться, но безуспешно. Вскоре его нашли на чердаке дома по улице Ушакова.

По словам следователей, молодой человек является наркозависимым. Как заявил следователь-криминалист Иван Карпов, в течение нескольких дней до трагического инцидент Сергей ежедневно употреблял наркотики с интервалом около четырех часов. На фоне продолжительного употребления запрещенных веществ у него начались проблемы со сном и сексуальным влечением.

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У обвиняемого прямо во время проведения следственных действий случился приступ абстинентного синдрома. Несмотря на ломку, он все же сумел дать добровольные признательные показания. Со слов Сергея, сначала он якобы душил свою сестру скакалкой, а после того, как та потеряла сознание, изнасиловал её. Позднее он продолжил душить её пока та не потеряла пульс.

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#Общество#Происшествия#Азамат Нухов
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