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Posted 23 октября, 10:14

Published 23 октября, 10:14

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Чемпионка мира из ЛНР рассказала о сложностях работы с детьми и своей мотивации

Чемпионка мира из ЛНР рассказала о сложностях работы с детьми и своей мотивации

23 октября 2023, 10:14
Головащенко Оксана Николаевна живет в Луганске и работает тренером: несмотря на сложности, реабилитирует и ведет к спортивным достижениям детей с ограниченными возможностями здоровья. За ее плечами немало наград, достижений и титулов.

Сама Оксана инвалид III группы: у нее нарушение опорно-двигательного аппарата. Тем не менее, чемпионка с детства продвигает активную жизненную позицию — этот факт помог ей достигнуть головокружительных успехов в карьере.

Всю свою сознательную жизнь я занималась спортом: волейболом, на тренажерах в спортивном зале, настольным теннисом. Поэтому, когда я начала заниматься лёгкой атлетикой, я была подготовленной к физическим нагрузкам и у меня начала стремительно расти спортивная карьера, — рассказала титулованная спортсменка проекту #безграничные_донбасс.

Жительница ЛНР пришла в легкую атлетику в 1996 году. Усердно тренировалась в таких дисциплинах, как легкоатлетическое метание диска, копья, толкание ядра. Выступала среди лиц с ОВЗ и достигла колоссальных успехов. Вот ее титулы и награды:

  • абсолютная чемпионка Украины (1997–1999 гг.),
  • чемпионка Европы в метании диска и бронзовый призер в метании копья и толкании ядра (Англия, Ноттингем, 1999 г.),
  • мастер спорта Украины и мастер спорта Украины международного класса,
  • чемпионка мира в метании диска и бронзовый призер в метании копья (Англия, Ноттингем, 2001 г.),
  • V место в метании копья на чемпионате Мира (Франция, Лиль, 2002),
  • VI место в метании диска на матчевой встрече (Голландия, 2004),
  • много грамот, дипломов с чемпионата Украины и международных соревнований, медали,
  • значок и свидетельство мастера спорта Украины и мастера спорта Украины международного класса.

В 2005 году Оксана закончила Луганский педагогический университет им. Т. Шевченко, получает высшее образование по специальности «Физический реабилитолог и учитель физического воспитания». С этого момента начала тренировать ребят с ОВЗ и делать из них чемпионов.

В своей профессиональной деятельности россиянка сталкивается с рядом сложностей — например, с тем, что дети уезжают из ЛНР из-за боевых действий или выбирают компьютер вместо спорта:

Я уже 12 лет работаю тренером по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями — это в основном дети с ДЦП. Самое трудное — это мотивировать детей. Сейчас много компьютерных новаций и их увлекает эта сторона, поэтому мотивация детей заняться спортом сейчас очень проблематична, — вводит в закулисье профессии героиня проекта #безграничные_донбасс.

За время работы Головащенко подготовила неоднократных Чемпионов Украины, ЛНР в метании диска, толкании ядра. Она выпустила двух мастеров спорта Украины и кандидатов в мастера спорта, а также одного бронзового призера Чемпионата Европы (2014 г.) в толкании ядра.

С 2019 года работаю преподавателем физической культуры в «Луганском техникуме-интернате для лиц с ограниченными возможностями» и параллельно провожу тренировки по легкой атлетике. В этом году от ЛНР победила команда «Луганский техникум-интернат» во многих номинациях по программе Президентских грантов «Специальная олимпиада». Мои воспитанники принимают участие во многих соревнованиях, которые проводятся в ЛНР. Будем рады принимать участие и в соревнованиях, которые проводятся в Российской Федерации, — поделилась планами на будущее Оксана Николаевна.

О деятельности спортсменки и тренера многократно пишут местные и не только СМИ, выпускают книги. Например, биография Оксаны Головащенко присутствует в сборнике «Ветераны спорта — гордость Луганщины».

Кроме успехов в легкой атлетике, женщина многого добилась в семейной жизни. Она благодарит за поддержку сына и мужа, а также ныне покойного тренера:

Хочу поблагодарить моего тренера Старостину Римму Федоровну, которая вложила в меня много труда, придала уверенности в себе и помогла добиться высот как в спортивной карьере, так и в тренерской. Хочу также сказать отдельное спасибо моим родителям, мужу, сыну, близким, которые меня всегда поддерживают и помогают в нелегкие времена, — сообщает Оксана.

В завершении беседы чемпионка мира рассказала о своем отношении к спорту и дала напутствие всем лицам с ОВЗ (которое, на наш взгляд, откликнется абсолютно каждому):

Я очень люблю свою работу и очень рада, что она связана со спортом. Ведь без спорта я жизнь себе не представляю! Очень рада, что нашла себя именно в спорте. Я добилась поставленных целей, хотя это было тяжело, а порой казалось и невозможно. И хочу пожелать всем лицам с ограниченными возможностями — ставить цель перед собой и добиваться ее, как бы тяжело вам не было. И знать: мечты осуществляются!

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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