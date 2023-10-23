Чемпионка мира из ЛНР рассказала о сложностях работы с детьми и своей мотивации

Posted 23 октября, 10:14
Published 23 октября, 10:14
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Сама Оксана инвалид III группы: у нее нарушение опорно-двигательного аппарата. Тем не менее, чемпионка с детства продвигает активную жизненную позицию — этот факт помог ей достигнуть головокружительных успехов в карьере.
Всю свою сознательную жизнь я занималась спортом: волейболом, на тренажерах в спортивном зале, настольным теннисом. Поэтому, когда я начала заниматься лёгкой атлетикой, я была подготовленной к физическим нагрузкам и у меня начала стремительно расти спортивная карьера, — рассказала титулованная спортсменка проекту #безграничные_донбасс.
Жительница ЛНР пришла в легкую атлетику в 1996 году. Усердно тренировалась в таких дисциплинах, как легкоатлетическое метание диска, копья, толкание ядра. Выступала среди лиц с ОВЗ и достигла колоссальных успехов. Вот ее титулы и награды:
В 2005 году Оксана закончила Луганский педагогический университет им. Т. Шевченко, получает высшее образование по специальности «Физический реабилитолог и учитель физического воспитания». С этого момента начала тренировать ребят с ОВЗ и делать из них чемпионов.
В своей профессиональной деятельности россиянка сталкивается с рядом сложностей — например, с тем, что дети уезжают из ЛНР из-за боевых действий или выбирают компьютер вместо спорта:
Я уже 12 лет работаю тренером по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями — это в основном дети с ДЦП. Самое трудное — это мотивировать детей. Сейчас много компьютерных новаций и их увлекает эта сторона, поэтому мотивация детей заняться спортом сейчас очень проблематична, — вводит в закулисье профессии героиня проекта #безграничные_донбасс.
За время работы Головащенко подготовила неоднократных Чемпионов Украины, ЛНР в метании диска, толкании ядра. Она выпустила двух мастеров спорта Украины и кандидатов в мастера спорта, а также одного бронзового призера Чемпионата Европы (2014 г.) в толкании ядра.
С 2019 года работаю преподавателем физической культуры в «Луганском техникуме-интернате для лиц с ограниченными возможностями» и параллельно провожу тренировки по легкой атлетике. В этом году от ЛНР победила команда «Луганский техникум-интернат» во многих номинациях по программе Президентских грантов «Специальная олимпиада». Мои воспитанники принимают участие во многих соревнованиях, которые проводятся в ЛНР. Будем рады принимать участие и в соревнованиях, которые проводятся в Российской Федерации, — поделилась планами на будущее Оксана Николаевна.
О деятельности спортсменки и тренера многократно пишут местные и не только СМИ, выпускают книги. Например, биография Оксаны Головащенко присутствует в сборнике «Ветераны спорта — гордость Луганщины».
Кроме успехов в легкой атлетике, женщина многого добилась в семейной жизни. Она благодарит за поддержку сына и мужа, а также ныне покойного тренера:
Хочу поблагодарить моего тренера Старостину Римму Федоровну, которая вложила в меня много труда, придала уверенности в себе и помогла добиться высот как в спортивной карьере, так и в тренерской. Хочу также сказать отдельное спасибо моим родителям, мужу, сыну, близким, которые меня всегда поддерживают и помогают в нелегкие времена, — сообщает Оксана.
В завершении беседы чемпионка мира рассказала о своем отношении к спорту и дала напутствие всем лицам с ОВЗ (которое, на наш взгляд, откликнется абсолютно каждому):
Я очень люблю свою работу и очень рада, что она связана со спортом. Ведь без спорта я жизнь себе не представляю! Очень рада, что нашла себя именно в спорте. Я добилась поставленных целей, хотя это было тяжело, а порой казалось и невозможно. И хочу пожелать всем лицам с ограниченными возможностями — ставить цель перед собой и добиваться ее, как бы тяжело вам не было. И знать: мечты осуществляются!
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.