Чемпионка мира из ЛНР рассказала о сложностях работы с детьми и своей мотивации

Я очень люблю свою работу и очень рада, что она связана со спортом. Ведь без спорта я жизнь себе не представляю! Очень рада, что нашла себя именно в спорте. Я добилась поставленных целей, хотя это было тяжело, а порой казалось и невозможно. И хочу пожелать всем лицам с ограниченными возможностями — ставить цель перед собой и добиваться ее, как бы тяжело вам не было. И знать: мечты осуществляются!