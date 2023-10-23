Башкирия стала лидером ПФО по количеству разводов

Одновременно с этим в текущем году жители Башкирии стали чаще вступать в брак. Так, за январь — август текущего года в республике свои отношения официально зарегистрировали 15 700 пар. В тот же период годом ранее в республике было зарегистрировано 15 309 браков. Таким образом, за год количество выросло на 2,6%.