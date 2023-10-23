Башкирия стала лидером ПФО по количеству разводов

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Так, в течение первых восьми месяцев текущего года — с января по август было зарегистрировано 11 132 развода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов сократилось на 150 либо на 1,3%.
Количество разводов за год выросло не только в Башкирии, но и в целом по России, составив 1,7%. Примечательно, что Башкирии стала лидером ПФО по количеству разводов. На втором месте по количеству расторженных браков оказался Татарстан — 9,6 тыс., на третьем — Самарская область — 9,3 тыс. В некоторых регионов Приволжского федерального округа количество разводов, напротив, снизилось. Среди них — Мордовия и Оренбургская область.
Одновременно с этим в текущем году жители Башкирии стали чаще вступать в брак. Так, за январь — август текущего года в республике свои отношения официально зарегистрировали 15 700 пар. В тот же период годом ранее в республике было зарегистрировано 15 309 браков. Таким образом, за год количество выросло на 2,6%.
Среди регионов ПФО по количеству заключенных браков Башкирии заняла второе место, уступив Татарстану, где заключили 16,2 тыс. пар. На третьем месте Нижегородская область — 13,3 тыс. браков. В целом в ПФО число браков выросло на 3,2%, в то время как по России рост составил 1,1%.