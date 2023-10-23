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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Автомобили должников в Башкирии выставили на аукцион: цены начинаются от 300 тысяч

Автомобили должников в Башкирии выставили на аукцион: цены начинаются от 300 тысяч

23 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Среди прочего на торги выставлены элитные иномарки — Mercedes и BMW.

В Башкирии на торги выставлены арестованные автомобили должников. Средства, вырученные с их продажи пойдут в счет погашения долгов собственников.

Так, на аукционе представлены следующие лоты:

— Renault Logan 2017 года выпуска, начальная стоимость — 533 100 рублей;
— Lada Granta 2018 года выпуска, начальная стоимость — 511 785 рублей;
— Mercedes-Benz 2006 года выпуска, начальная стоимость — 986 340 рублей;
— Chevrolet Epica 2011 года выпуска, начальная стоимость — 349 860 рублей;
— Lada Largus 2018 года выпуска, начальная стоимость — 655 350 рублей;
— Lada 4×4 2019 года выпуска, начальная стоимость — 572 385 рублей;
— Lada Granta 2018 года выпуска, начальная стоимость — 351 900 рублей;
— Mazda 2009 года выпуска, начальная стоимость — 584 000 рублей;
— BMW X7 2019 года выпуска, начальная стоимость — 6 133 158 рублей;
— Skoda Octavia 2014 года выпуска, начальная стоимость — 293 930 рублей;
— Hyundai Tucson 2019 года выпуска, начальная стоимость — 1 736 465 рублей;
— Lada XRay 2017 года выпуска, начальная стоимость — 684 505 рублей;
— BMW 5 2008 года выпуска, начальная стоимость — 707 540 рублей;
— Skoda Fabia 2013 года выпуска, начальная стоимость — 432 395 рублей;
— Renault Kaptur 2017 года выпуска, начальная стоимость — 1 104 660 рублей.

#Общество#Автомобиль#Новости Башкирии#Транспорт
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