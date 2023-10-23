Автомобили должников в Башкирии выставили на аукцион: цены начинаются от 300 тысяч

— Renault Logan 2017 года выпуска, начальная стоимость — 533 100 рублей;

— Lada Granta 2018 года выпуска, начальная стоимость — 511 785 рублей;

— Mercedes-Benz 2006 года выпуска, начальная стоимость — 986 340 рублей;

— Chevrolet Epica 2011 года выпуска, начальная стоимость — 349 860 рублей;

— Lada Largus 2018 года выпуска, начальная стоимость — 655 350 рублей;

— Lada 4×4 2019 года выпуска, начальная стоимость — 572 385 рублей;

— Lada Granta 2018 года выпуска, начальная стоимость — 351 900 рублей;

— Mazda 2009 года выпуска, начальная стоимость — 584 000 рублей;

— BMW X7 2019 года выпуска, начальная стоимость — 6 133 158 рублей;

— Skoda Octavia 2014 года выпуска, начальная стоимость — 293 930 рублей;

— Hyundai Tucson 2019 года выпуска, начальная стоимость — 1 736 465 рублей;

— Lada XRay 2017 года выпуска, начальная стоимость — 684 505 рублей;

— BMW 5 2008 года выпуска, начальная стоимость — 707 540 рублей;

— Skoda Fabia 2013 года выпуска, начальная стоимость — 432 395 рублей;

— Renault Kaptur 2017 года выпуска, начальная стоимость — 1 104 660 рублей.