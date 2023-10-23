14 лет для убийцы чиновницы, «минирование» самолета и новый министр Башкирии

Posted 23 октября, 16:42
Published 23 октября, 16:42
Modified 23 октября, 16:44
Updated 23 октября, 16:44
Прокуратура Башкирии запросила для Алика Махиянова 14 дет лишения свободы за убийство бывшей жены Дины. Ему предъявлены обвинения по статьям «Убийство» и «Истязание». Рассматривает уголовное дело Белорецкий межрайонный суд. На данный момент завершилось судебное следствие и состоялись прения сторон.
Глава Башкирии назначил на должность министра образования республики Ильдара Мавлетбердина, который ранее работал первым заместителем министра. Кроме того, секретарем межведомственного Совета общественной безопасности РБ был назначен Валерий Олейник.
В Уфе участок лесопарковой зоны под производство выставлен на продажу. Имущественный комплекс с земельным участком по адресу ул. Рихарда Зорге, 63 выставили на торги в Уфе. Начальная стоимость участка площадью 1,7 га — 95 млн рублей.
На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за сообщение о минировании самолета. По информации тг-канала Mash Batash, уроженец республики Артур Б. опоздал на свой рейс — к моменту, когда тот подошел к стойке регистрации, агенты авиакомпании уже ушли. После этого мужчина якобы в попытке догнать самолет стал звать на помощь. На необычное поведение мужчины отреагировали сотрудники службы безопасности авиаузла.
Элвин Грей озвучил, что причиной внезапной смерти музыканта его группы Артура Кусимова стали проблемы с сердцем. О смерти музыканта стало известно накануне, 22 октября.