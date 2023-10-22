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Житель Башкирии недоволен, тем, что предприниматель выбрасывает мусор у реки

«Жгут полиэтилен и сталкивают в речку» Житель Башкирии пожаловался на бизнесмена

22 октября 2023, 03:24
Фото: 1MI

Житель Башкирии недоволен, тем, что предприниматель выбрасывает мусор у реки

По словам мужчины, загрязняется речка, несущая воды к Белой.

Житель Благоварского района обратился к властям и в правоохранительные органы. По его мнению, местный бизнесмен нарушает экологическое законодательство.

По мнению автора видео, загруженного в соцсети, предприниматель вываливает мусор на берегу реки. По словам мужчины, до водоёма от груды отходов — 25 метров.

По мнению неравнодушного гражданина, фермер каждый год занимается вывозом хлама на берег Бедринки. Речка Бедринка берёт начало у федеральной трассы М-5, впадает в реку Кармасан, являющийся левым притоком Белой. В число вываливаемого мусора — полиэтилен из теплиц, навоз, бытовые отходы, нереализованные овощи.

Видео: https://vk.com/podsl_blagovar

Бизнесмен давно стал головной болью для местных жителей. Автор поста рассказал, что он загородил подъездные пути к реке Кармасан, оставил село без сада.

Чтобы исправить ситуацию, он просит принять меры как местные органы власти (администрацию сельсовета и района), так и вышестоящее руководство (главу Башкирии и прокуратуру).

Напомним, ранее жители того же Благоварского района жаловались на невыносимый запах птичьего помёта из-за действий крупного предпринимателя.

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#Общество#Видео#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район
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