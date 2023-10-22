«Жгут полиэтилен и сталкивают в речку» Житель Башкирии пожаловался на бизнесмена

По мнению неравнодушного гражданина, фермер каждый год занимается вывозом хлама на берег Бедринки. Речка Бедринка берёт начало у федеральной трассы М-5, впадает в реку Кармасан, являющийся левым притоком Белой. В число вываливаемого мусора — полиэтилен из теплиц, навоз, бытовые отходы, нереализованные овощи.