«Жгут полиэтилен и сталкивают в речку» Житель Башкирии пожаловался на бизнесмена

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Житель Благоварского района обратился к властям и в правоохранительные органы. По его мнению, местный бизнесмен нарушает экологическое законодательство.
По мнению автора видео, загруженного в соцсети, предприниматель вываливает мусор на берегу реки. По словам мужчины, до водоёма от груды отходов — 25 метров.
По мнению неравнодушного гражданина, фермер каждый год занимается вывозом хлама на берег Бедринки. Речка Бедринка берёт начало у федеральной трассы М-5, впадает в реку Кармасан, являющийся левым притоком Белой. В число вываливаемого мусора — полиэтилен из теплиц, навоз, бытовые отходы, нереализованные овощи.
Бизнесмен давно стал головной болью для местных жителей. Автор поста рассказал, что он загородил подъездные пути к реке Кармасан, оставил село без сада.
Чтобы исправить ситуацию, он просит принять меры как местные органы власти (администрацию сельсовета и района), так и вышестоящее руководство (главу Башкирии и прокуратуру).
Напомним, ранее жители того же Благоварского района жаловались на невыносимый запах птичьего помёта из-за действий крупного предпринимателя.