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Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

В районах Башкирии случились из-за снега затруднено движение большегрузов

Выпал снег. Первые снежные заторы в Башкирии

22 октября 2023, 02:59
Фото: 1MI

В районах Башкирии случились из-за снега затруднено движение большегрузов

Пришлось вмешаться спасателям.

На дорогах Башкирии случились первые снежные заторы. В снежный плен попали водители на трассе Уфа-Белорецк и в Зилаирском районе.

О первом снеге сообщили вчера жители Баймакского района. Их дворы, автомобили, крыши наутро оказались накрыты белым одеялом.

Не романтику, а проблемы ощутили автомобилисты в сложных горных условиях. На знаменитом Тёщином языке фуры вынуждены были остановиться, потому что не могли преодолеть подъём из-за снега.

Видео: ufa1.ru

В Зилаирском районе имеются затруднения возле деревни Кашкарово. В пресс-службе МЧС передали, что для решения проблемы туда направили 2 трактора. На Тёщином языке работает дорожная техника.

Сегодня водителям тоже придётся быть осторожными. Синоптики прогнозируют гололедицу и налипание мокрого снега.

#Происшествия#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Первый снег
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