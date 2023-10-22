Выпал снег. Первые снежные заторы в Башкирии

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
На дорогах Башкирии случились первые снежные заторы. В снежный плен попали водители на трассе Уфа-Белорецк и в Зилаирском районе.
О первом снеге сообщили вчера жители Баймакского района. Их дворы, автомобили, крыши наутро оказались накрыты белым одеялом.
Не романтику, а проблемы ощутили автомобилисты в сложных горных условиях. На знаменитом Тёщином языке фуры вынуждены были остановиться, потому что не могли преодолеть подъём из-за снега.
В Зилаирском районе имеются затруднения возле деревни Кашкарово. В пресс-службе МЧС передали, что для решения проблемы туда направили 2 трактора. На Тёщином языке работает дорожная техника.
Сегодня водителям тоже придётся быть осторожными. Синоптики прогнозируют гололедицу и налипание мокрого снега.