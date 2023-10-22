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Published Сегодня, 11:15

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В Уфе пожарные тушат здание, ранее признанным негодным для проживания

В Уфе горит скандальное здание. — Соцсети

22 октября 2023, 11:15
Фото: 1MI

В Уфе пожарные тушат здание, ранее признанным негодным для проживания

Пожарным пришлось привлечь несколько единиц техники.

В северной части Уфы горит многоэтажный дом. Об этом рассказывают соцсети.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Ufa_rb, видно, как пожарный расчёт тушит огонь на балконе 2 этажа кирпичного здания. Рядом с домом стоит по меньше мере 3 единицы техники.

Видео: t.me/ufa_rb

Дом по адресу Уфимское шоссе, 4 был расселён, потому что в 2015 году его признали аварийным. Причиной разрушений стали карстовые отложения, которые дали о себе знать уже через пять лет после постройки здания.

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Мы обратились за комментариями в пресс-службу МЧС.

Напомним, правительство Башкирии предлагает изменить правила для расселения жильцов аварийных домов.

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#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Пожар#МЧС#4#Идэль Гумеров#Уфимское шоссе
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