В Уфе горит скандальное здание. — Соцсети

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В северной части Уфы горит многоэтажный дом. Об этом рассказывают соцсети.
На видео, опубликованном в телеграм-канале Ufa_rb, видно, как пожарный расчёт тушит огонь на балконе 2 этажа кирпичного здания. Рядом с домом стоит по меньше мере 3 единицы техники.
Дом по адресу Уфимское шоссе, 4 был расселён, потому что в 2015 году его признали аварийным. Причиной разрушений стали карстовые отложения, которые дали о себе знать уже через пять лет после постройки здания.
Мы обратились за комментариями в пресс-службу МЧС.
Напомним, правительство Башкирии предлагает изменить правила для расселения жильцов аварийных домов.