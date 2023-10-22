Туалет один, нет оборудования: в Башкирии требуют привести в порядок спорткомплекс

Дело в том, что, по мнению Дмитрия Ш., физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Языково пришёл в упадок. В качестве примера он приводит состояние единственного туалета, а также холод и темноту в помещении. Из-за холодных раздевалок дети вынуждены потными надевать остывшие вещи и идти домой. Также он прикрепил видео, в котором дети просят помочь главу региона.