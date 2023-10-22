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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Житель Башкирии недоволен состоянием спортивного комплекса

Туалет один, нет оборудования: в Башкирии требуют привести в порядок спорткомплекс

22 октября 2023, 04:14
Фото: vk.com/id62575733

Житель Башкирии недоволен состоянием спортивного комплекса

Раньше там проводили районные соревнования.

Пользователь соцсетей недоволен отношением к физкультуре и спорту в Благоварском районе. Он просит помощи у Радия Хабирова.

Дело в том, что, по мнению Дмитрия Ш., физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Языково пришёл в упадок. В качестве примера он приводит состояние единственного туалета, а также холод и темноту в помещении. Из-за холодных раздевалок дети вынуждены потными надевать остывшие вещи и идти домой. Также он прикрепил видео, в котором дети просят помочь главу региона.

Комплекс славится достижениями воспитанниковКомплекс славится достижениями воспитанников
Комплекс славится достижениями воспитанников
Фото: vk.com/id62575733

По словам Дмитрия Ш., в здании не работает противопожарная сигнализация, оборудования для занятий спортом не хватает, а по периметру нет освещения.

Районные власти ответили, что сейчас проводится проверка в отношении детско-юношеской спортивной школы, отвечающей за ФОК. Проверяющие обратят внимание на финансовую отчётность, документацию и техническое состояние комплекса. На это время дети будут вынуждены обучаться в спортзалах языковских школ — начальной и средней.

Для занимающихся мини-футболом, которые останутся в здании, преподнесут «тепловые приборы».

О том, будет ли проводиться капитальный ремонт сооружения, в администрации не сказали. Но заверили, что сейчас разрабатывают проект нового ФОКа с бассейном.

Ранее мы рассказывали, что крупный спорткомплекс продан в Уфе.

В Уфе продали спорткомплекс «ТАН»
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#Общество#Спорт#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район
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