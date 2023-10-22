Пожар в кирпичной многоэтажке, дефицит швей и стареющий спорткомплекс в Башкирии

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 16:59
Скандально известный дом, который власти велели расселить и снести, сегодня загорелся. Речь идёт о здании по адресу Уфимское шоссе, 4. Как сообщили в МЧС, на балконе второго этажа загорелся мусор — поджигатель убежал. Чтобы тушить пожар, пришлось использовать 4 машины.
В Башкирии приближается к завершению клещевой сезон. С весны более 10 тысяч рас жители региона обращались к медикам из-за того, что их атаковали клещи. Полтора десятка раз был зафиксирован энцефалит.
Лёгкая промышленность задыхается из-за нехватки швей. По данным министерства промышленности, республике нужно минимум 1200 таких работников. Однако проблема в том, что предлагаемые зарплаты в условиях всеобщего кадрового голода вряд ли могут завлечь большое количество специалистов. Что уж говорить, если средняя зарплата по экономике в целом составляет около 50 тысяч рублей, а в этой сфере есть те, кто предлагает от 28 тысяч. Впрочем, есть и исключения.
Работники другой сферы — здравоохранения — пользуются ситуацией и побеждают. Так, в Белорецке фельдшеры скорой помощи объявили о создании первички независимого профсоюза и потребовали от больницы новой системы оплаты труда по совместительству или в неполных бригадах. В защиту больницы встало министерство здравоохранения, но к работникам повернулись лицом прокуратура и гострудинспекция.
В Благоварском районе негодуют сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса. Здание, принадлежащее детско-юношеской спортивной школе, по словам работников, плохо отапливается, там не хватает туалетов, нормальных тренажёров и раздевалок. Из-за этого страдают дети, вынужденные после тренировок одеваться в холодную одежду. Один из тренеров, работающий в комплексе, в беседе с нами подтвердил — недовольство небеспочвенно! В районной администрации заверяют — скоро в селе Языково появится современный ФОК с бассейном.