Пожар в кирпичной многоэтажке, дефицит швей и стареющий спорткомплекс в Башкирии

Лёгкая промышленность задыхается из-за нехватки швей. По данным министерства промышленности, республике нужно минимум 1200 таких работников. Однако проблема в том, что предлагаемые зарплаты в условиях всеобщего кадрового голода вряд ли могут завлечь большое количество специалистов. Что уж говорить, если средняя зарплата по экономике в целом составляет около 50 тысяч рублей, а в этой сфере есть те, кто предлагает от 28 тысяч. Впрочем, есть и исключения.