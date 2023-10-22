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Published Сегодня, 08:07

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В Уфе самолёт не смог взлететь

Пилот вылетающего из Уфы самолёта прервал взлёт прямо во время разгона

22 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI

В Уфе самолёт не смог взлететь

Инцидент произошёл 20 октября.

Самолёт, который должен был отправиться в «Пулково», не смог покинуть аэропорт «Уфа». Дело в технической неисправности.

Оказывается, 20 лет назад, 20 октября 2003 года, самолёт Ту-134, обслуживавший рейс RA-65093, начал разбег перед взлётом. Однако в процессе открылась форточка командира воздушного судна. Команде пришлось экстренно тормозить самолёт.

Выяснилось, что штырь рычага, отвечавший за закрытие форточки, вышел из гнезда рамы. К счастью, экипаж самолёта сумел остановить судно в пределах взлётно-посадочной полосы.

#Происшествия#Уфа#Аэропорт#Самолёт
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