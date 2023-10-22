Пилот вылетающего из Уфы самолёта прервал взлёт прямо во время разгона

Оказывается, 20 лет назад, 20 октября 2003 года, самолёт Ту-134, обслуживавший рейс RA-65093, начал разбег перед взлётом. Однако в процессе открылась форточка командира воздушного судна. Команде пришлось экстренно тормозить самолёт.