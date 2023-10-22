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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Певец из Башкирии Элвин Грей сообщил трагическое известие

Печальная новость от Элвина Грея. Трагедия в жизни певца из Башкирии

22 октября 2023, 11:53
Фото: vk.com/artur_kusimov

Певец из Башкирии Элвин Грей сообщил трагическое известие

О трагедии стало известно из социальных сетей

Башкирский певец Радик Юльякшин сообщил о том, что из жизни ушёл один из участников его группы. Сегодня умер Артур Кусимов. О трагедии музыкант рассказал в социальных сетях.

Артур Кусимов был участников коллектива Элвина Грея, но в последние два года занимался сольным проектом «КУСИМ». Но, по словам певца, не успел его закончить.

Уроженец Абзелиловского района занимался написанием музыки, а также сведением, маркетингом, записью. Последним плодом его творчества была «песня для влюблённых» «Кто тебя выдумал» с исполнителем Сканим.

Прощание с артистом состоится завтра в Казани. Похороны состоятся во вторник, 24 октября на малой родине — в селе Аскарово.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Казань#Идэль Гумеров#Шоу-бизнес
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