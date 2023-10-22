Печальная новость от Элвина Грея. Трагедия в жизни певца из Башкирии

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Башкирский певец Радик Юльякшин сообщил о том, что из жизни ушёл один из участников его группы. Сегодня умер Артур Кусимов. О трагедии музыкант рассказал в социальных сетях.
Артур Кусимов был участников коллектива Элвина Грея, но в последние два года занимался сольным проектом «КУСИМ». Но, по словам певца, не успел его закончить.
Уроженец Абзелиловского района занимался написанием музыки, а также сведением, маркетингом, записью. Последним плодом его творчества была «песня для влюблённых» «Кто тебя выдумал» с исполнителем Сканим.
Прощание с артистом состоится завтра в Казани. Похороны состоятся во вторник, 24 октября на малой родине — в селе Аскарово.