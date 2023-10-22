Как Башкирия справилась с нашествием клещей

Самый ранний случай присасывания клеща зафиксирован 21 марта, когда снег ещё не сошёл с полей и лесов. Но клещи уже тогда начали свою активность из-за тёплой погоды. Чаще всего нападению подвергались отдыхающие загородом (46,5%). Треть нежелательного контакта — у тех, кто трудился в саду и на даче.