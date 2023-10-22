Как Башкирия справилась с нашествием клещей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Башкирию десятки тысяч людей пришли в больницу из-за клещей.
В пресс-службе башкирского управления Роспотребнадзора рассказали, что в этом году жертвами нападения клещей стали 10 272 человека. В статистику вошли те, кто обратился за помощью к медикам.
Самый ранний случай присасывания клеща зафиксирован 21 марта, когда снег ещё не сошёл с полей и лесов. Но клещи уже тогда начали свою активность из-за тёплой погоды. Чаще всего нападению подвергались отдыхающие загородом (46,5%). Треть нежелательного контакта — у тех, кто трудился в саду и на даче.
Несмотря на большое количество контактировавших с клещами, энцефалит выявили лишь у 16 жителей Башкирии. Клещевой боррелиоз диагностировали у 28 человек.
Клещевой энцефалит характеризуется усталостью, лихорадкой, интоксикацией. Опасное вирусное заболевание передаётся человеку через присасывание клещей. Также его можно получить, раздавив или растерев клеща на коже, расчесав место укуса. Боррелиоз известен также как болезнь Лайма. Эта болезнь поражает сердце, нервную систему, кожу, опорно-двигательный аппарат. Симптомами боррелиоза могут быть лихорадка, интоксикация и эритема на месте присасывания (покраснение или сыпь на коже).
Клещи сохраняют опасность до октября. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что от энцефалита защищает вакцинация.
Около 33% жертв клещевых нападений — дети.