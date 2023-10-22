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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Мэрия Уфы советует поменять шины автолюбителям

Городские власти рекомендуют автомобилистам Уфы сменить резину

22 октября 2023, 08:09
Фото: mkset.ru

Мэрия Уфы советует поменять шины автолюбителям

Зима близко.

Администрация Уфы рассказала о том, что в ближайшие дни город ждёт похолодание и сырость, следствием чего может быть гололедица. Из-за этого власти предлагают водителям сменить шины.

Напомним, с первыми проблемами из-за приближения зимы столкнулись водители в Зилаирском районе и в Белорецке.

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Мэрия рекомендует горожанам быть внимательными на дорогах, в общественном транспорте и при спуске или подъёме на лестницах. Водителям советуют вместо летних шин установить зимние. Особенно эта рекомендация касается жителей северной части Башкирии.

Также водители вправе устанавливать нешипованные фрикционные шины-"липучки».

#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Мэрия#Идэль Гумеров
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