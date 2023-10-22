Городские власти рекомендуют автомобилистам Уфы сменить резину

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Администрация Уфы рассказала о том, что в ближайшие дни город ждёт похолодание и сырость, следствием чего может быть гололедица. Из-за этого власти предлагают водителям сменить шины.
Напомним, с первыми проблемами из-за приближения зимы столкнулись водители в Зилаирском районе и в Белорецке.
Мэрия рекомендует горожанам быть внимательными на дорогах, в общественном транспорте и при спуске или подъёме на лестницах. Водителям советуют вместо летних шин установить зимние. Особенно эта рекомендация касается жителей северной части Башкирии.
Также водители вправе устанавливать нешипованные фрикционные шины-"липучки».