«Экспертизы не завершены»: Прокуратура ответила по поводу работ посреди леса в Уфе

Во время встречи властей и застройщиков с недовольными жителями представителю строительной компании «Стратег» был задан вопрос о том, законны ли такие изменения, потому что ранее проводившаяся экспертиза позволяла в Кошкином лесе строить дома не выше 11 этажей. Представитель застройщика заверил, что положительное заключение экспертизы есть.