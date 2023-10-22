«Экспертизы не завершены»: Прокуратура ответила по поводу работ посреди леса в Уфе

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Прокуратура Башкирии рассказала о своём видении ситуации в Кошкином лесе. Запрос об этом отправлял Mkset.
Напомним, Кошкин лес в Уфе стал местом выяснения отношений между местными жителями, активистами, застройщиками и городскими властями. Этой осенью жители Глумилино обнаружили, что вырубаются деревья на окраине леса. В администрации Октябрьского района ответили, что это делается для строительства трубопровода и дороги.
В Прокуратуре Республики Башкортостан считают законным проект планировки территории Кошкиного леса, который включает застройку двумя жилыми комплексами. В то же время 19 сентября в проект были внесены изменения. По ним вместо планировавшихся девятиэтажек на холмистой и овражистой местности должны будут появиться высотки до 31 этажа.
Во время встречи властей и застройщиков с недовольными жителями представителю строительной компании «Стратег» был задан вопрос о том, законны ли такие изменения, потому что ранее проводившаяся экспертиза позволяла в Кошкином лесе строить дома не выше 11 этажей. Представитель застройщика заверил, что положительное заключение экспертизы есть.
Но другой ответ был получен от прокуратуры. В ведомстве сказали, что по вопросам экспертизы ещё нет однозначного ответа — застройщик организовал проведение дополнительных экспертиз, которые в настоящее время не завершены.