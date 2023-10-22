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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Прокуратура Башкирии прокомментировала происходящее в Кошкином лесе

«Экспертизы не завершены»: Прокуратура ответила по поводу работ посреди леса в Уфе

22 октября 2023, 15:52
Фото: 1MI

Прокуратура Башкирии прокомментировала происходящее в Кошкином лесе

Ведомство держит ситуацию под контролем.

Прокуратура Башкирии рассказала о своём видении ситуации в Кошкином лесе. Запрос об этом отправлял Mkset.

Напомним, Кошкин лес в Уфе стал местом выяснения отношений между местными жителями, активистами, застройщиками и городскими властями. Этой осенью жители Глумилино обнаружили, что вырубаются деревья на окраине леса. В администрации Октябрьского района ответили, что это делается для строительства трубопровода и дороги.

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В Прокуратуре Республики Башкортостан считают законным проект планировки территории Кошкиного леса, который включает застройку двумя жилыми комплексами. В то же время 19 сентября в проект были внесены изменения. По ним вместо планировавшихся девятиэтажек на холмистой и овражистой местности должны будут появиться высотки до 31 этажа.

Во время встречи властей и застройщиков с недовольными жителями представителю строительной компании «Стратег» был задан вопрос о том, законны ли такие изменения, потому что ранее проводившаяся экспертиза позволяла в Кошкином лесе строить дома не выше 11 этажей. Представитель застройщика заверил, что положительное заключение экспертизы есть.

Кошкин лес представляет собой местность со сложным рельефом с карстовыми воронками, оврагами, холмами, выступающей породойКошкин лес представляет собой местность со сложным рельефом с карстовыми воронками, оврагами, холмами, выступающей породой
Кошкин лес представляет собой местность со сложным рельефом с карстовыми воронками, оврагами, холмами, выступающей породой
Фото: mkset.ru

Но другой ответ был получен от прокуратуры. В ведомстве сказали, что по вопросам экспертизы ещё нет однозначного ответа — застройщик организовал проведение дополнительных экспертиз, которые в настоящее время не завершены.

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#Общество#Уфа#Прокуратура#Идэль Гумеров#Кошкин лес#Глумилино
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