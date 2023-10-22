Башкирскому бизнесу не хватает более тысячи швей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 06:22
Лёгкая промышленность Башкирии испытывает кадровый голод. Это признал министр промышленности региона Александр Шельдяев на пресс-конференции «Башинформа».
По словам чиновника, в отрасли выросли зарплаты. Три года назад зарплата была около 18 тысяч рублей в месяц, а теперь выросла в 3 раза. Но и это не помогает решить проблему — работодателям требуется ещё 1200 швей к станкам и машинкам. По словам министра, принять своих работников готовы в фабрике «Заспорт», ОЭЗ «Алга» и других фирмах.
Мы посмотрели, сколько на самом деле предлагают работодатели в Башкирии. По данным интерактивного портала службы занятости, в регионе имеется 737 вакантных мест по профессии «швея». Наибольшие проблемы — на фабрике «Заспорт», производящей спортивную одежду. Предприятие нуждается в 198 операторах швейного оборудования.
Стрессоустойчивому, пунктуальному, ответственному специалисту готовы платить не сильно больше, чем 3 года назад — от 28 тысяч рублей. Рабочее место расположено в Ишимбае.
Ранее бренд «Заспорт», который в Башкирии открывал Радий Хабиров, оказался замешан в скандале. Руководство компании не хотело платить бывшим работникам причитавшиеся им более 100 тысяч рублей. В дело пришлось вмешаться трудовой инспекции.
В Абзелиловском районе ООО «Колибри», имеющая дефицит кадров в 40 человек, предлагает зарплату от 40 тысяч.
Больше всего среди швей могут получать в ООО «Метта», где соискателям предлагают от 80 тысяч за пошив изделий. Но за такую зарплату желателен опыт работы и готовность работать сменами по 12 часов. Работать придётся в уфимской Нижегородке.
Также хороший стартовый доход предлагают ИП Шишкова в Уфе (от 58 тысяч) и ИП Гарипова, чьё производство тоже базируется в Уфе (от 40 тысяч).
Кроме дефицита кадров в лёгкой промышленности, он ощущается и в коммунальной сфере. Так, службам Уфы экстренно требуются водители и трактористы. Мы узнали, сколько предлагают им.