Башкирскому бизнесу не хватает более тысячи швей

По словам чиновника, в отрасли выросли зарплаты. Три года назад зарплата была около 18 тысяч рублей в месяц, а теперь выросла в 3 раза. Но и это не помогает решить проблему — работодателям требуется ещё 1200 швей к станкам и машинкам. По словам министра, принять своих работников готовы в фабрике «Заспорт», ОЭЗ «Алга» и других фирмах.