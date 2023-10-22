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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В предприятиях швейной промышленности Башкирии дефицит работников

Башкирскому бизнесу не хватает более тысячи швей

22 октября 2023, 05:29
Фото: 1MI

В предприятиях швейной промышленности Башкирии дефицит работников

Мы оценили ситуацию на рынке труда в этой сфере и ни капли не удивились происходящему.

Лёгкая промышленность Башкирии испытывает кадровый голод. Это признал министр промышленности региона Александр Шельдяев на пресс-конференции «Башинформа».

По словам чиновника, в отрасли выросли зарплаты. Три года назад зарплата была около 18 тысяч рублей в месяц, а теперь выросла в 3 раза. Но и это не помогает решить проблему — работодателям требуется ещё 1200 швей к станкам и машинкам. По словам министра, принять своих работников готовы в фабрике «Заспорт», ОЭЗ «Алга» и других фирмах.

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Мы посмотрели, сколько на самом деле предлагают работодатели в Башкирии. По данным интерактивного портала службы занятости, в регионе имеется 737 вакантных мест по профессии «швея». Наибольшие проблемы — на фабрике «Заспорт», производящей спортивную одежду. Предприятие нуждается в 198 операторах швейного оборудования.

Стрессоустойчивому, пунктуальному, ответственному специалисту готовы платить не сильно больше, чем 3 года назад — от 28 тысяч рублей. Рабочее место расположено в Ишимбае.

Некоторые предприятия готовы платить больше, чтобы справиться с кадровым голодомНекоторые предприятия готовы платить больше, чтобы справиться с кадровым голодом
Некоторые предприятия готовы платить больше, чтобы справиться с кадровым голодом
Фото: 1MI

Ранее бренд «Заспорт», который в Башкирии открывал Радий Хабиров, оказался замешан в скандале. Руководство компании не хотело платить бывшим работникам причитавшиеся им более 100 тысяч рублей. В дело пришлось вмешаться трудовой инспекции.

В Абзелиловском районе ООО «Колибри», имеющая дефицит кадров в 40 человек, предлагает зарплату от 40 тысяч.

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Больше всего среди швей могут получать в ООО «Метта», где соискателям предлагают от 80 тысяч за пошив изделий. Но за такую зарплату желателен опыт работы и готовность работать сменами по 12 часов. Работать придётся в уфимской Нижегородке.

Также хороший стартовый доход предлагают ИП Шишкова в Уфе (от 58 тысяч) и ИП Гарипова, чьё производство тоже базируется в Уфе (от 40 тысяч).

Кроме дефицита кадров в лёгкой промышленности, он ощущается и в коммунальной сфере. Так, службам Уфы экстренно требуются водители и трактористы. Мы узнали, сколько предлагают им.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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