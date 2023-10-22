Археологи встали на пути исправительной системы: в Башкирии найден памятник древности

Археологи и историки установили, что осенью 2020 года на месте предполагавшейся стройки был найден новый памятник археологии — селище «Верный-2». Объект находится возле сёл Верный, Алаторка, Тауш, Новая Берёзовка и около речки Караганка. Благодаря обнаруженной там керамике можно предположить, что селище относится к кара-абызской археологической культуре (период от IV века до нашей эры и до III века нашей эры, эпоха железа).