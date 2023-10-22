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Археологическая экспертиза не разрешила строительство СИЗО в Башкирии

Археологи встали на пути исправительной системы: в Башкирии найден памятник древности

22 октября 2023, 09:08

Археологическая экспертиза не разрешила строительство СИЗО в Башкирии

Памятнику больше тысячи лет.

В Иглинском районе Башкирии под угрозой срыва строительство следственного изолятора на 1000 мест. На месте предполагаемой стройки нашли памятник археологии.

В документе, которое опубликовало Башкультнаследие, говорится, что в Иглинском районе УФСИН по Башкортостану собиралось возвести новое СИЗО. Для этого нужно было проложить волоконно-оптические линии связи и газопровод. Но перед строительством нужно было провести археологические изыскания.

Археологическим обследованием занимался специалист по ранним кочевьям Евразийской степи Стародубцев Максим Валентинович, а экспертное заключение делал кандидат исторических наук Русланов Евгений Викторович.

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Археологи и историки установили, что осенью 2020 года на месте предполагавшейся стройки был найден новый памятник археологии — селище «Верный-2». Объект находится возле сёл Верный, Алаторка, Тауш, Новая Берёзовка и около речки Караганка. Благодаря обнаруженной там керамике можно предположить, что селище относится к кара-абызской археологической культуре (период от IV века до нашей эры и до III века нашей эры, эпоха железа).

Справка

Кара-абызская культура локализована на территории нашей республики в бассейне среднего течения Белой. К ней относятся городища и селища, подкурганные и грунтовые захоронения. Археологи во время раскопок встречают специфическую керамику этой культуры, оружие (бронзовые, железные и костяные наконечники стрел, кинжалы, мечи), конское снаряжение, женские украшения. Представители культуры занимались скотоводством и земледелием.

Оказалось, что проектируемый отрезок газопровода и линии связи пересекает площадку памятника. Строительные работы разрушат культурный слой селища «Верный-2».

Эксперты сделали вывод о том, что строительные работы на объекте невозможны. На возведение нового СИЗО планировалось выделить до 176 млн рублей.

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#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Археология#Башкультнаследие
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