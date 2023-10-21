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Posted 21 октября, 11:20

Published 21 октября, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Юноша из Луганска стал настоящим рыцарем несмотря на задержку развития

Юноша из Луганска стал настоящим рыцарем несмотря на задержку развития

21 октября 2023, 11:20
Молодой человек из Луганска успешно сражается с болезнью и на рыцарских турнирах. Поблажек нет: чтобы стать воином, подросток вступает в схватку со здоровыми ребятами и своей задержкой развития.

Имя нашего героя — Ростислав Алексеевич Сущенко, но он зовет себя проще — Ростик. 16 августа 2005 года юноша появился на свет. Врачи поставили неутешительный диагноз: умственная отсталость легкой степени.

Заболевание классифицируется как психическое расстройство и расстройство поведения, требующее ухода и лечения.

— Инвалидность он получил с рождения. Он не разговаривал, плохо очень вес набирал. Идет задержка психического развития. Сейчас, на данный момент, он читать не умеет и просто разговаривает небольшими фразами, — сообщила о состоянии подростка проекту #безграничные_донбасс его самый близкий человек — мама Татьяна.

Ростислав увлекается рыцарскими турнирами, играет в боччу (паралимпийский вид спорта; спортивная игра на точность, похожая на боулинг или петанк), занимается следж-хоккеем. Он также посещает реабилитационный центр.

— Это — наши медали с соревнований в «Ратнике» по фехтованию. В рыцарском турнире он занял четвертое место — это первая его награда. Это — второе открытое первенство Луганска по СМБ. Он занял третье место. Это — «Черный лис» в 2020 году. Он занял третье место, — перечислила мама Татьяна, с нежностью перебирая награды на груди сына.

Внушительное количество увлечений молодого человека из Луганска удивляет и завораживает. Оказывается, Ростислав добился успехов не только в спорте, но и в творческих видах деятельности: юноша принимал участие в выставке «Я могу! Я рисую!», занял второе место в конкурсе «Удивительный мир животных», а также стал лауреатом фестиваля «Солнышко в ладошке».

— Мы пришли в «Ратник» (школа ИСБ и СМБ, специализирующаяся на исторической реконструкции и мечевом бое разных эпох) лет 5 назад. Он попробовал, ему понравилось. Это не очень травмоопасный вид спорта: у них бита из поролона, как раз для его возраста, — рассказала Татьяна интервьюерам проекта #безграничные_донбасс.

На пути к успеху Ростислава поджидали множественные трудности, вызванные ограниченными возможностями здоровья. Молодой человек не сразу стал современным рыцарем: до этого ему с трудом давались и простые занятия.

— Сначала ему было очень тяжело, не все 45 минут выдерживал. Потом он втянулся, набрал все-таки форму. Начались соревнования в его же возрастной группе, но соперники — это здоровые дети. Мы соревнуемся между ними, — с гордостью поведала о буднях сына жительница Луганска.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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