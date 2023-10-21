Юноша из Луганска стал настоящим рыцарем несмотря на задержку развития

— Мы пришли в «Ратник» (школа ИСБ и СМБ, специализирующаяся на исторической реконструкции и мечевом бое разных эпох) лет 5 назад. Он попробовал, ему понравилось. Это не очень травмоопасный вид спорта: у них бита из поролона, как раз для его возраста, — рассказала Татьяна интервьюерам проекта #безграничные_донбасс.