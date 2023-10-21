Юноша из Луганска стал настоящим рыцарем несмотря на задержку развития

Posted 21 октября, 11:20
Published 21 октября, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Имя нашего героя — Ростислав Алексеевич Сущенко, но он зовет себя проще — Ростик. 16 августа 2005 года юноша появился на свет. Врачи поставили неутешительный диагноз: умственная отсталость легкой степени.
Заболевание классифицируется как психическое расстройство и расстройство поведения, требующее ухода и лечения.
— Инвалидность он получил с рождения. Он не разговаривал, плохо очень вес набирал. Идет задержка психического развития. Сейчас, на данный момент, он читать не умеет и просто разговаривает небольшими фразами, — сообщила о состоянии подростка проекту #безграничные_донбасс его самый близкий человек — мама Татьяна.
Ростислав увлекается рыцарскими турнирами, играет в боччу (паралимпийский вид спорта; спортивная игра на точность, похожая на боулинг или петанк), занимается следж-хоккеем. Он также посещает реабилитационный центр.
— Это — наши медали с соревнований в «Ратнике» по фехтованию. В рыцарском турнире он занял четвертое место — это первая его награда. Это — второе открытое первенство Луганска по СМБ. Он занял третье место. Это — «Черный лис» в 2020 году. Он занял третье место, — перечислила мама Татьяна, с нежностью перебирая награды на груди сына.
Внушительное количество увлечений молодого человека из Луганска удивляет и завораживает. Оказывается, Ростислав добился успехов не только в спорте, но и в творческих видах деятельности: юноша принимал участие в выставке «Я могу! Я рисую!», занял второе место в конкурсе «Удивительный мир животных», а также стал лауреатом фестиваля «Солнышко в ладошке».
— Мы пришли в «Ратник» (школа ИСБ и СМБ, специализирующаяся на исторической реконструкции и мечевом бое разных эпох) лет 5 назад. Он попробовал, ему понравилось. Это не очень травмоопасный вид спорта: у них бита из поролона, как раз для его возраста, — рассказала Татьяна интервьюерам проекта #безграничные_донбасс.
На пути к успеху Ростислава поджидали множественные трудности, вызванные ограниченными возможностями здоровья. Молодой человек не сразу стал современным рыцарем: до этого ему с трудом давались и простые занятия.
— Сначала ему было очень тяжело, не все 45 минут выдерживал. Потом он втянулся, набрал все-таки форму. Начались соревнования в его же возрастной группе, но соперники — это здоровые дети. Мы соревнуемся между ними, — с гордостью поведала о буднях сына жительница Луганска.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.