В Уфе завершился ремонт дороги между Демой и Затоном

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Обновлен участок дороги протяженностью 1,3 км около деревни Ветошниково. Кроме нанесения нового асфальтового покрытия, дорожники обустроили примыкания, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку. На ремонт данного участка направлено более 15 млн рублей.
— Трасса Дема — Затон — важная транспортная артерия в Уфимском районе. Она соединяет два густонаселенных района башкирской столицы, проходя через Миловку, Ветошниково и Мармылево. По данной дороге также ходит общественный транспорт, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях в 2023 году запланировано обновление покрытий общей протяженностью 37 км.
Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». В нем принимают участие 84 субъекта России.