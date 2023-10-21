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В Уфе завершился ремонт дороги между Демой и Затоном

В Уфе завершился ремонт дороги между Демой и Затоном

21 октября 2023, 05:45
Фото: 1MI

В Уфе завершился ремонт дороги между Демой и Затоном

В Уфимском районе отремонтировали дорогу Дема — Затон в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Обновлен участок дороги протяженностью 1,3 км около деревни Ветошниково. Кроме нанесения нового асфальтового покрытия, дорожники обустроили примыкания, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку. На ремонт данного участка направлено более 15 млн рублей.

— Трасса Дема — Затон — важная транспортная артерия в Уфимском районе. Она соединяет два густонаселенных района башкирской столицы, проходя через Миловку, Ветошниково и Мармылево. По данной дороге также ходит общественный транспорт, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях в 2023 году запланировано обновление покрытий общей протяженностью 37 км.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». В нем принимают участие 84 субъекта России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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