В Уфе завершился ремонт дороги между Демой и Затоном

— Трасса Дема — Затон — важная транспортная артерия в Уфимском районе. Она соединяет два густонаселенных района башкирской столицы, проходя через Миловку, Ветошниково и Мармылево. По данной дороге также ходит общественный транспорт, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.