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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Уфе 24-летний водитель врезался в электроопору и погиб

В Уфе 24-летний водитель врезался в электроопору и погиб

21 октября 2023, 04:55
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Уфе 24-летний водитель врезался в электроопору и погиб

В Орджоникидзевском районе Уфы произошла авария, в результате которой погиб водитель иномарки.

Сегодня, 21 октября, около 10 часов утра, около п. Тимашево, 24-летний мужчина за рулем «Тойота Корола» врезался в электроопору. В результате водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Точные обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Фото: Госавтоинспекция РБ

За минувшие сутки на территории Уфы зарегистрировано 40 ДТП, в 4 дорожных авариях пострадали 4 человека. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 454 нарушений ПДД, в том числе задержано 6 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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