В Уфе 24-летний водитель врезался в электроопору и погиб

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Сегодня, 21 октября, около 10 часов утра, около п. Тимашево, 24-летний мужчина за рулем «Тойота Корола» врезался в электроопору. В результате водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Точные обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
За минувшие сутки на территории Уфы зарегистрировано 40 ДТП, в 4 дорожных авариях пострадали 4 человека. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 454 нарушений ПДД, в том числе задержано 6 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.