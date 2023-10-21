В Башкирии турецкие инвесторы планируют организовать производство спортивной одежды

Представители Турции также выразили заинтересованность и в удобрениях, используемых сельхозпредприятиями Башкирии, в приобретении деревянных домов. Пожеланий и предложений было много, и стороны договорились о проведении новых встреч для более детального обсуждения совместной работы. Турецкая сторона пообещала, что на следующий визит делегация приедет в большем составе. В рамках визита турецкие делегаты подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству с Уфой.