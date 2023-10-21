В Башкирии турецкие инвесторы планируют организовать производство спортивной одежды

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 10:00
Встреча прошла в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По мнению Маргариты Болычевой, возможность локализации производства спортивной одежды на территории Башкирии выглядит вполне реальной.
— При наличии гарантированного спроса в Турции на продукцию горнолыжной сферы республика готова открыть новое направление на своих предприятиях и заполнить потребность Турецкой Республики, — прокомментировала министр, отметив «сильные предприятия» по производству огнеупорной и водонепроницаемой спецодежды в республике.
Представители Турции также выразили заинтересованность и в удобрениях, используемых сельхозпредприятиями Башкирии, в приобретении деревянных домов. Пожеланий и предложений было много, и стороны договорились о проведении новых встреч для более детального обсуждения совместной работы. Турецкая сторона пообещала, что на следующий визит делегация приедет в большем составе. В рамках визита турецкие делегаты подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству с Уфой.
Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева отметила, что за январь–июль этого года зафиксирован рост товарооборота между Башкортостаном и Турцией на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года:
— За последние полтора месяца наше сотрудничество вышло на совершенно новый уровень. Так, мы ведем поиск подходящих площадок для реализации двух инвестиционных проектов турецких предпринимателей в сфере сельского хозяйства и машиностроения.