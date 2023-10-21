mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Свалку в городе Кумертау в Башкирии ликвидируют на федеральные средства

В Башкирии свалку ликвидируют и рекультивируют за 331,6 миллион рублей

21 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI

Свалку в городе Кумертау в Башкирии ликвидируют на федеральные средства

Правительство России дополнительно выделило 35,6 млн рублей на досрочную ликвидацию несанкционированной свалки в Кумертау.

Распоряжение о перераспределении средств в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Субсидия позволит решить проблему со свалкой до конца этого года. Сейчас она занимает 12,6 гектара, на ней размещено 850 тысяч кубометров отходов. Общая стоимость рекультивации оценивается в 331,6 млн рублей.

— Всего в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок. Помимо Кумертау, они располагаются в границах Баймака, Сибая, Стерлитамака, Благовещенска, Давлеканово. Реализация этих мероприятий позволит улучшить качество жизни полумиллиона людей, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

В 2019 году в Башкирии насчитывалось более 3000 несанкционированных свалок. Большая часть из них на сегодня ликвидирована, по словам премьер-министра.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Доследственная проверка организована после отравления школьницы алкоголем в Уфе
Вчера, 08:24
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
19 октября, 07:05
Гигантский и редкий гриб был найден в Башкирии
Вчера, 07:55
В Башкирии появятся новые проездные для поездок на автобусе
Вчера, 07:37
Синоптики прогнозируют снег в Башкирии в эти выходные
Вчера, 05:47
«Это рекорд»: Радий Хабиров рассказал о росте популярности электричек в Башкирии
Сегодня, 10:33