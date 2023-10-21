В Башкирии свалку ликвидируют и рекультивируют за 331,6 миллион рублей

Распоряжение о перераспределении средств в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Субсидия позволит решить проблему со свалкой до конца этого года. Сейчас она занимает 12,6 гектара, на ней размещено 850 тысяч кубометров отходов. Общая стоимость рекультивации оценивается в 331,6 млн рублей.