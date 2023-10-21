В Башкирии свалку ликвидируют и рекультивируют за 331,6 миллион рублей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Распоряжение о перераспределении средств в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Субсидия позволит решить проблему со свалкой до конца этого года. Сейчас она занимает 12,6 гектара, на ней размещено 850 тысяч кубометров отходов. Общая стоимость рекультивации оценивается в 331,6 млн рублей.
— Всего в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок. Помимо Кумертау, они располагаются в границах Баймака, Сибая, Стерлитамака, Благовещенска, Давлеканово. Реализация этих мероприятий позволит улучшить качество жизни полумиллиона людей, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.
В 2019 году в Башкирии насчитывалось более 3000 несанкционированных свалок. Большая часть из них на сегодня ликвидирована, по словам премьер-министра.