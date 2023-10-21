В Башкирии объявили набор на курсы нянь для детсадов

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Няни и помощники воспитателя очень нужны детским садам и другим детским учреждениям республики. Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно подать заявку на портале «Работа России». Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.
Продолжительность обучения по обеим программам составляет 72 часа. Занятия проводятся в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.
— Обучение доступно тем, кому сложнее всего конкурировать на рынке труда — безработным, выпускникам, ищущим работу впервые, работникам, которым грозит увольнение, молодым мамам и прочим категориям, — пояснила Ленара Иванова.
Подробнее о программах обучения можно узнать в службах занятости населения. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».