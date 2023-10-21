В Башкирии объявили набор на курсы нянь для детсадов

Няни и помощники воспитателя очень нужны детским садам и другим детским учреждениям республики. Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно подать заявку на портале «Работа России». Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.