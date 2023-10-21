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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 10:31

В Башкирии объявили набор на курсы нянь для детсадов

В Башкирии объявили набор на курсы нянь для детсадов

21 октября 2023, 09:10. Обновлено в 10:31
Фото: Midjourney
Специальность няни или помощника воспитателя можно получить бесплатно. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Няни и помощники воспитателя очень нужны детским садам и другим детским учреждениям республики. Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно подать заявку на портале «Работа России». Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Продолжительность обучения по обеим программам составляет 72 часа. Занятия проводятся в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.

— Обучение доступно тем, кому сложнее всего конкурировать на рынке труда — безработным, выпускникам, ищущим работу впервые, работникам, которым грозит увольнение, молодым мамам и прочим категориям, — пояснила Ленара Иванова.

Подробнее о программах обучения можно узнать в службах занятости населения. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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