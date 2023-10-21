В Башкирии 15-летний студент колледжа стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

— Было установлено, что юноша в одной из соцсетей нашел объявление о подработке — ему нужно было проехать по определенному адресу, забрать деньги и за это получить определенное вознаграждение. К сожалению, на момент задержания деньги он успел перевести на указанный счет. Теперь юноша стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Не исключено, что ему или его родителям предстоит возместить ущерб, причиненный потерпевшим, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.