В Башкирии 15-летний студент колледжа стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
15-летний студент одного из колледжей Башкирии нашел криминальную подработку в Интернете.
61-летняя жительница с. Нижнее Бобино (Мечетлинский район) рассказала в местном отделении МВД по РБ, что на домашний телефон ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП: будучи пешеходом, она спровоцировала аварию, в которой пострадала беременная женщина-водитель. Мужчина по телефону требовал деньги для экстренного лечения пострадавшей.
Поверив, женщина собрала сбережения в размере 150 тыс. руб. и передала их неизвестному курьеру. Вскоре с неизвестного номера снова позвонили. На этот раз звонила уже сама пострадавшая и требовала еще 500 тыс. руб. на лечение. Женщина взяла в долг у своей престарелой матери и передала их все тому же курьеру.
Вечером женщина созвонилась с дочерью, чтобы узнать положение дел, но выяснилось, что никакой аварии не было, а поступавшие ей звонки делали аферисты. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления доставили в отдел 15–летнего местного жителя, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме.
— Было установлено, что юноша в одной из соцсетей нашел объявление о подработке — ему нужно было проехать по определенному адресу, забрать деньги и за это получить определенное вознаграждение. К сожалению, на момент задержания деньги он успел перевести на указанный счет. Теперь юноша стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Не исключено, что ему или его родителям предстоит возместить ущерб, причиненный потерпевшим, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.