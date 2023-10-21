Росстат: в Башкирии выросла смертность населения

Что касается Башкортостана, то за этот период в регионе умерло 3934 человека, что на 202 человека больше, чем за тот же период прошлого года. При этом за январь–август в этом году в регионе умерло 31 903 человека — среди субъектов ПФО это самый высокий показатель, ближайший к нему — 29605 человек — зафиксирован в Нижегородской области.