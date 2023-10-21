Росстат: в Башкирии выросла смертность населения

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Updated Сегодня, 12:47
Росстат опубликовал актуальные данные о естественном движении населения в августе 2023 года. В целом по стране за этот месяц родились 123,5 тыс. младенцев +0,3% по сравнению с тем же периодом 2022 г.), умерли 145,7 человек (-0,5%).
Что касается Башкортостана, то за этот период в регионе умерло 3934 человека, что на 202 человека больше, чем за тот же период прошлого года. При этом за январь–август в этом году в регионе умерло 31 903 человека — среди субъектов ПФО это самый высокий показатель, ближайший к нему — 29605 человек — зафиксирован в Нижегородской области.
Добавим, что также Росстат опубликовал новый демографический прогноз РФ до конца 2045 года, рассчитанный на основе данных Всероссийской переписи населения, проведенной осенью-2021. К 1 января 2046 года, по прогнозу Росстата, население сократится до 138,77 миллиона человек, то есть объем населения снизится почти на 8 млн человек. При этом доля женского населения страны будет выше, чем мужского, на всем временном интервале прогноза. В целом рождаемость начнет расти лишь с 2028 года.