mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 14:31

Published 21 октября, 14:31

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

На авторынках Приморья заканчиваются подержанные японские машины

На авторынках Приморья заканчиваются подержанные японские машины

21 октября 2023, 14:31
Фото: Midjourney
После введения Японией эмбарго на экспорт в Россию некоторых типов подержанных праворульных автомобилей, дальневосточный регион вынужден будет пересесть на новые, зато леворульные китайские. Вскоре — и вся Россия.

Тяжелая ситуация складывается для автолюбителей: на дальневосточном авторынке заканчиваются подержанные японские автомобили, которые составляли большую часть автопарка и этого региона, и их соседей.

Продажи подержанных авто в России в сентябре выросли на 11%. При этом эксперты фиксируют оскудение рынка праворульных «японок»: их число в продаже только на Дальнем Востоке сократилось вдвое после того, как Япония ввела запрет на поставку в Россию машин с пробегом. На автомобили, которые теперь попали под японские санкции, приходилось около 80% всех региональных продаж. При этом японские бренды Toyota и Nissan, корейские Kia и Hyundai, плюс отечественная Ladа занимают до сих пор основную долю рынка подержанных машин. Кроме того, японские машины с мощными двигателями составляли 20% всех иномарок с пробегом, поступающих в Россию, а гибриды — еще 30%.

В результате ввоз автомобилей через порты Приморского края в августе — начале сентября упал втрое относительно июля. Эксперты уверены, что начавшийся спад в продаже подержанных автомобилей свидетельствует не о спаде спроса на них, а напротив — об ажиотажном спросе: до введения эмбарго автолюбители массово закупали любимые «японки» с пробегом, зная, что скоро и цены на них вырастут, да и сами они закончатся.

Теперь у россиян остается только менее надежный китайский автопром. Именно поэтому уже в сентябре в топ-10 брендов на авторынке почти полностью составлен из китайских марок.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
31 октября, 07:35
Прокурор Нефтекамска выехал на место аварии с участием школьного автобуса
31 октября, 06:11
«Надо прекращать»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в регионе
31 октября, 07:27
Роспотребнадзор Башкирии закрыл игровой центр после массового отравления детей
31 октября, 04:34
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
30 октября, 08:58
Покупка всей жизни: плюсы и минусы загородного дома
31 октября, 05:09