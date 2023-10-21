На авторынках Приморья заканчиваются подержанные японские машины

Posted 21 октября, 14:31
Published 21 октября, 14:31
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Тяжелая ситуация складывается для автолюбителей: на дальневосточном авторынке заканчиваются подержанные японские автомобили, которые составляли большую часть автопарка и этого региона, и их соседей.
Продажи подержанных авто в России в сентябре выросли на 11%. При этом эксперты фиксируют оскудение рынка праворульных «японок»: их число в продаже только на Дальнем Востоке сократилось вдвое после того, как Япония ввела запрет на поставку в Россию машин с пробегом. На автомобили, которые теперь попали под японские санкции, приходилось около 80% всех региональных продаж. При этом японские бренды Toyota и Nissan, корейские Kia и Hyundai, плюс отечественная Ladа занимают до сих пор основную долю рынка подержанных машин. Кроме того, японские машины с мощными двигателями составляли 20% всех иномарок с пробегом, поступающих в Россию, а гибриды — еще 30%.
В результате ввоз автомобилей через порты Приморского края в августе — начале сентября упал втрое относительно июля. Эксперты уверены, что начавшийся спад в продаже подержанных автомобилей свидетельствует не о спаде спроса на них, а напротив — об ажиотажном спросе: до введения эмбарго автолюбители массово закупали любимые «японки» с пробегом, зная, что скоро и цены на них вырастут, да и сами они закончатся.
Теперь у россиян остается только менее надежный китайский автопром. Именно поэтому уже в сентябре в топ-10 брендов на авторынке почти полностью составлен из китайских марок.
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