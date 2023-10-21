На авторынках Приморья заканчиваются подержанные японские машины

Продажи подержанных авто в России в сентябре выросли на 11%. При этом эксперты фиксируют оскудение рынка праворульных «японок»: их число в продаже только на Дальнем Востоке сократилось вдвое после того, как Япония ввела запрет на поставку в Россию машин с пробегом. На автомобили, которые теперь попали под японские санкции, приходилось около 80% всех региональных продаж. При этом японские бренды Toyota и Nissan, корейские Kia и Hyundai, плюс отечественная Ladа занимают до сих пор основную долю рынка подержанных машин. Кроме того, японские машины с мощными двигателями составляли 20% всех иномарок с пробегом, поступающих в Россию, а гибриды — еще 30%.