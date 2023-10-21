«Это рекорд»: Радий Хабиров рассказал о росте популярности электричек в Башкирии

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Радий Хабиров в соцсетях опубликовал информацию о том, что за январь–сентябрь текущего года пассажиропоток в электричках на территории республики составил 3,5 млн человек. По его словам, это рекорд, поскольку такой же показатель был зафиксирован в «Башкортостанской ППК» в конце 2022 года. По динамике роста пассажиропотока Башкирия находится в топ-10 регионов России.
— Мы продолжаем обновлять наши электрички. С 2021 по 2023 годы Башкортостан получил 71 новый вагон для пригородных поездов. Это больше половины от тех, что есть в республике. Постепенно, но планово развиваем железнодорожные перевозки вокруг Уфы. А с ремонтом мостов в Уфе это особенно актуально. Утром и вечером движение организовали с учетом нагрузок. Добавили вагоны, сократили интервалы. Эти электрички перевозят 4000 человек в сутки, в пиковые дни — до 6000, отметил глава республики, добавив, что планы в этом направлении большие.
Ранее Mkset уже писал о станции городской электрички «Городской дворец культуры», путь на которую пролегал через гаражи и горы мусора. Также Mkset выпускал репортажные очерки и об остальных станциях на маршруте.