«Это рекорд»: Радий Хабиров рассказал о росте популярности электричек в Башкирии

— Мы продолжаем обновлять наши электрички. С 2021 по 2023 годы Башкортостан получил 71 новый вагон для пригородных поездов. Это больше половины от тех, что есть в республике. Постепенно, но планово развиваем железнодорожные перевозки вокруг Уфы. А с ремонтом мостов в Уфе это особенно актуально. Утром и вечером движение организовали с учетом нагрузок. Добавили вагоны, сократили интервалы. Эти электрички перевозят 4000 человек в сутки, в пиковые дни — до 6000, отметил глава республики, добавив, что планы в этом направлении большие.