Данные ФАС о падении цен на куриное мясо расходятся с реальностью

Напомним, что птица — самое популярное мясо в России, его доля в объеме потребления — 44,3%. В текущем году сохраняется положительная динамика в производстве, то есть рост выпуска мяса кур. Тем не менее, производители мяса увеличивают цены на тушки, объясняя это подорожанием кормов, оборудования, расходников, ветеринарных препаратов — всего, что до 2022 года завозилось из-за рубежа и теперь в той или иной степени ограничено.