Данные ФАС о падении цен на куриное мясо расходятся с реальностью

Posted 21 октября, 13:10
Published 21 октября, 13:10
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
ФАС заявил, что крупнейшие в России производители куриного мяса начали снижать оптовые цены на мясо, а ритейлерам рекомендовано вслед за оптовиками соразмерно снижать стоимость на продукцию. Но проблема в том, что покупатель снижения цен в магазинах не видит. Ранее ведомство объявляло о проверке компаний, доминирующих на рынке производителей куриного мяса.
Получив запросы от ФАС, производители куриного мяса снизили цены на тушку бройлера. Но как скоро снижение цен дойдет до розницы и конечного потребителя?
Есть между производителями мяса и покупателями в магазинах важное звено — поставщики. В отношении поставщиков антимонопольная служба жестких заявлений не делает. Более того, торговым сетям ФАС рекомендует снижать цены на курицу для потребителей только если цены снизили или предоставили скидки поставщики.
Так цены на куриное мясо остаются теми же самыми. В июле этого года цены на куриное мясо в России установили исторический рекорд: 196,93 рубля за 1 кг. В розничных сетях средний ценник еще выше — 270 рублей за 1 кг. Летом Минсельхоз объяснял рост сезонными факторами. Но в этом году прошлогоднюю ценовую «петлю» со снижением цен куриное мясо не повторило.
Напомним, что птица — самое популярное мясо в России, его доля в объеме потребления — 44,3%. В текущем году сохраняется положительная динамика в производстве, то есть рост выпуска мяса кур. Тем не менее, производители мяса увеличивают цены на тушки, объясняя это подорожанием кормов, оборудования, расходников, ветеринарных препаратов — всего, что до 2022 года завозилось из-за рубежа и теперь в той или иной степени ограничено.
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