Всероссийская акция «Добро в село» пришла в ФАП на юге Сахалина

В рамках поездки врачи успевают принять до 20 пациентов — один осмотр с консультацией занимает около 15 минут. Каждый житель села, обратившийся на прием, получает результаты своих анализов, а также подробные рекомендации о мерах профилактики заболеваний, передающихся половым путем и при негативном воздействии курения на организм. Волонтеры-медики также раздают сельчанам информационные буклеты, посвященные формированию здорового образа жизни и важности физической активности.