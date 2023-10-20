Всероссийская акция «Добро в село» пришла в ФАП на юге Сахалина

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:36
В делегацию медиков вошли врачи Корсаковской центральной районной больницы, областного СПИД-центра, наркологического диспансера. Также в Охотское вместе с ними приехали студенты Сахалинского медицинского колледжа. Помимо обследований, сельчанам предложили консультацию по профилактике никотиновой зависимости — групповые сессии провел психолог Алексей Ларионов.
Ко Всероссийской акции «Добро в село» Сахалинская область присоединилась в 2018 году. С тех пор бригады врачей регулярно выезжают в малонаселенные пункты с профилактическими мероприятиями. В 2023 году медики уже посещали села Весточка и Углезаводск. Прием специалисты ведут в фельдшерско-акушерских пунктах.
«Жителей ФАПа заранее предупреждают о дате и времени приезда специалистов. Объявления развешиваются по территории населенного пункта, диспансерные пациенты оповещаются индивидуально. Если в процессе приема специалисты фиксируют отклонения, информация сразу передается лечащему врачу районной больницы и фельдшеру ФАПа, чтобы в дальнейшем за пациентом проводился постоянный контроль показателей здоровья», — пояснила заместитель главного врача Корсаковской ЦРБ Елена Левина.
В рамках поездки врачи успевают принять до 20 пациентов — один осмотр с консультацией занимает около 15 минут. Каждый житель села, обратившийся на прием, получает результаты своих анализов, а также подробные рекомендации о мерах профилактики заболеваний, передающихся половым путем и при негативном воздействии курения на организм. Волонтеры-медики также раздают сельчанам информационные буклеты, посвященные формированию здорового образа жизни и важности физической активности.
«К нам регулярно приезжают специалисты из Корсакова и Южно-Сахалинска. Весной офтальмологи проводили диагностику зрения, также приемы ведут эндокринолог и гинеколог. Населения у нас немного, очередей особо нет. За час можно пройти обследование и дальше заниматься своими делами со спокойной душой», — поделилась впечатлениями о посещении врачей жительница Охотского Наталья Кин.
Новый ФАП на берегу Охотского моря в Корсаковском районе открыли в 2020 году. Пункт медицинской помощи появился в селе благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». В 2021 году в помещении установили программно-аппаратный комплекс «Умный ФАП» с возможностью подключения к интернету. В компактном кейсе для безопасной транспортировки и хранения помещаются ноутбук, электрокардиограф, тонометр, анализатор крови, аппарат измерения холестерина и другое оборудование для диагностики здоровья.