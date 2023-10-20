В Уфе вновь изымут земельные участки для муниципальных нужд

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Ряд домов снесут в Кировском районе Уфы. Как следует из решения Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, изъятие земельных участков связано со строительством «Южных ворот».
Согласно прилагаемой к решению документации, изъятию подлежат земельные участки по следующим адресам:
— ул. Ажурная (микрорайон «Цветы Башкирии») — дома №29 и 29А;
— ул. Ясная — дома №23 и 25;
— дома №22, №23 в СНТ «Дилара»;
— ул. Корабельная — дом №9;
— ул. Кузнецовский затон — дома № 1д, 1ж, 3б, 5а, 5б, 5д, 5г, 13а, 18, 21 и 21а;
— ул. Курчатова — дома № 63 и 63/2.
Напомним, в рамках строительства «Южных ворот» власти намерены сделать улицу Пугачева частью нового транспортного коридора. В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также создание транспортной развязки на пересечении Рыленко с улицей Пугачева.