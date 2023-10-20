mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Уфе для строительства «Южных ворот» изымут ряд земельных участков

В Уфе вновь изымут земельные участки для муниципальных нужд

20 октября 2023, 09:38
Фото: 1MI

В Уфе для строительства «Южных ворот» изымут ряд земельных участков

Всего для реализации проекта Южного обхода в Уфе планируется снести 20 домов, следует из решения УЗИО администрации Уфы.

Ряд домов снесут в Кировском районе Уфы. Как следует из решения Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, изъятие земельных участков связано со строительством «Южных ворот».

Согласно прилагаемой к решению документации, изъятию подлежат земельные участки по следующим адресам:

— ул. Ажурная (микрорайон «Цветы Башкирии») — дома №29 и 29А;

— ул. Ясная — дома №23 и 25;

— дома №22, №23 в СНТ «Дилара»;

— ул. Корабельная — дом №9;

— ул. Кузнецовский затон — дома № 1д, 1ж, 3б, 5а, 5б, 5д, 5г, 13а, 18, 21 и 21а;

— ул. Курчатова — дома № 63 и 63/2.

Напомним, в рамках строительства «Южных ворот» власти намерены сделать улицу Пугачева частью нового транспортного коридора. В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также создание транспортной развязки на пересечении Рыленко с улицей Пугачева.

Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Узнать подробнее
Марсианские горы песка: проверили, как идет стройка «Южных ворот» Уфы
Узнать подробнее
#Общество#Город#Реконструкция#Администрация Уфы#Строительство#Новости Уфы#Администрация#Азамат Нухов#Южный обход Уфы
Подпишитесь
Доследственная проверка организована после отравления школьницы алкоголем в Уфе
Сегодня, 08:24
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Вчера, 07:05
Гигантский и редкий гриб был найден в Башкирии
Сегодня, 07:55
В Башкирии появятся новые проездные для поездок на автобусе
Сегодня, 07:37
Синоптики прогнозируют снег в Башкирии в эти выходные
Сегодня, 05:47
В Уфе продается двухметровая статуя «Чужой» за полмиллиона рублей
Сегодня, 03:38