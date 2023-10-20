В Уфе вновь изымут земельные участки для муниципальных нужд

Напомним, в рамках строительства «Южных ворот» власти намерены сделать улицу Пугачева частью нового транспортного коридора. В масштабный проект также включено строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также создание транспортной развязки на пересечении Рыленко с улицей Пугачева.