В Уфе ищут подрядчика для организации похорон погибших участников СВО

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» Уфы ищет исполнителя для организации похорон погибших в ходе СВО. Начальная цена контракта составляет 1,1 млн руб. Итоги аукциона будут подведены уже на следующей неделе — 27 октября.
Согласно техзаданию, исполнителю необходимо будет оказывать услуги по транспортировке, доставке, выносу, погребению погибшего, а также выполнять прочие ритуальные услуги.
В обязанности исполнителя также входит предоставление автокатафалка элитного класса с водителем для перевозки тела погибшего в пределах города, организовать траурную процессию, закрепить фотографию погибшего на металлический памятник, установить ограду, деревянный крест и возложить цветы на могилу.