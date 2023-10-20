В Уфе ищут подрядчика для организации похорон погибших участников СВО

В обязанности исполнителя также входит предоставление автокатафалка элитного класса с водителем для перевозки тела погибшего в пределах города, организовать траурную процессию, закрепить фотографию погибшего на металлический памятник, установить ограду, деревянный крест и возложить цветы на могилу.