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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Уфе ищут подрядчика для организации похорон погибших участников СВО

В Уфе ищут подрядчика для организации похорон погибших участников СВО

20 октября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Стоимость контракта, согласно информации на портале госзакупок, заставляет 1,1 млн рублей.

МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» Уфы ищет исполнителя для организации похорон погибших в ходе СВО. Начальная цена контракта составляет 1,1 млн руб. Итоги аукциона будут подведены уже на следующей неделе — 27 октября.

Согласно техзаданию, исполнителю необходимо будет оказывать услуги по транспортировке, доставке, выносу, погребению погибшего, а также выполнять прочие ритуальные услуги.

В обязанности исполнителя также входит предоставление автокатафалка элитного класса с водителем для перевозки тела погибшего в пределах города, организовать траурную процессию, закрепить фотографию погибшего на металлический памятник, установить ограду, деревянный крест и возложить цветы на могилу.

#Общество#Госзакупки#Азамат Нухов#СВО#Похороны участников СВО
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