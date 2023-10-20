В Сахалинской области расширяют меры соцподдержки кадров в сфере здравоохранения

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Новые меры социальной поддержки позволят улучшить условия действующих участников и расширить категории получателей.
Повышение доступности медицинской помощи через механизмы привлечения и закрепления медицинских специалистов в регион — такую задачу ставили разработчики программы в 2014 году. За это время в документ не раз вносили изменения, связанные с текущими реалиями, необходимостью доработки основных положений. Последняя редакция призвана устранить несправедливость в отношении сахалинцев и курильчан, которые уезжали на обучение в другие регионы.
— Ранее наши земляки, молодежь, которые уезжали в медицинские вузы страны, не могли пользоваться мерами социальной поддержки, если они не заключали целевые договоры. Наконец мы это неравенство устраним. Новое положение будет касаться всех, кто приехал работать в Сахалинскую область с 2014 года, не вступал ранее в программу и соответствует профессиональным критериям, — отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Другое новшество программы — впервые у медицинских работников появится возможность выбора — получения специалистами компенсации аренды жилья или ипотечных платежей за счет бюджета области. Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилого помещения осуществляется в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей в месяц, за исключением территории Южно-Сахалинска — здесь возмещение средств на аренду предусмотрено до 45 тысяч рублей. В соответствии с нововведениями в программе такая же сумма будет предусмотрена и на Курильских островах.
— Для Курильских островов изменится и порядок привлечения среднего медперсонала. Медсестрам и фельдшерам, прибывшим на территорию Курил для работы в государственных медучреждениях, будет предоставлена компенсация расходов на оплату стоимости найма жилого помещения. Ранее такая мера поддержки оказывалась только врачам и специалистам с высшим медицинским образованиям, — рассказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.
Отметим, в 2023 году в Сахалинскую область прибыли 232 врача. Внедрение новых мер соцподдержки будет способствовать не только привлечению специалистов из других регионов страны, но и возвращению на малую родину островной молодежи.