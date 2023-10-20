В Башкирии восстановили разрушенный неизвестными крест на Павловском водохранилище

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
На скале у Павловского водохранилища в Караидельском районе заново установили поклонный крест. Напомним, ранее неизвестные разрушили пятиметровый деревянный крест, установленный на одной из скал «12 апостолов».
Как сообщил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин, побывавшая на месте выездная комиссия данный факт подтвердила — крест был спилен и лежал около ограждения. В настоящее время крест был восстановлен, а в муниципалитете начали узаконивание данного религиозного символа. Также в целях пресечения подобных инцидентов в будущем здесь планируется установить фотоловушки.
По словам главы районной администрации поблагодарил жителей, принявших участие в восстановлении креста, отметив, что среди них было много граждан, исповедующих Ислам.
— В свою очередь и мы благодарим всех ребят, кто помог нам с монтажом и восстановлением креста. Среди них в основном мусульмане. Не это ли проявление толерантности и уважительного отношения друг к другу, невзирая на национальность и вероисповедание, которого должен придерживаться каждый? — написал Шайдуллин в соцсетях.