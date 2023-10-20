В Башкирии восстановили разрушенный неизвестными крест на Павловском водохранилище

На скале у Павловского водохранилища в Караидельском районе заново установили поклонный крест. Напомним, ранее неизвестные разрушили пятиметровый деревянный крест, установленный на одной из скал «12 апостолов».



Как сообщил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин, побывавшая на месте выездная комиссия данный факт подтвердила — крест был спилен и лежал около ограждения. В настоящее время крест был восстановлен, а в муниципалитете начали узаконивание данного религиозного символа. Также в целях пресечения подобных инцидентов в будущем здесь планируется установить фотоловушки.