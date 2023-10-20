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В Башкирии ДТП с комбайном, погиб один человек

В Башкирии ДТП с комбайном, погиб один человек

20 октября 2023, 18:30
Фото: 1MI
Авария произошла с участием легкового автомобиля и комбайна, в результате которой один человек погиб, еще четверо получили различные травмы, сообщили в Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло сегодня вечером в Федоровском районе Башкирии рядом с селом Федоровка.

Погибший — водитель ВАЗ-2107, от полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Другие пострадавшие из этого автомобиля были госпитализированы с различными травмами. Среди них две женщины и двое мужчин.

Ранее сообщалось о страшной аварии в Альшеевском районе, в результате которой машина съехала в кювет и перевернулась. Погибли трое пассажиров.

16-летний парень без спроса матери взял ключи от кроссовера, собрал друзей и поехал кататься в ночь. Выехав из Раевки, он не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась.

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#Происшествия#Башкирия#ДТП#ВАЗ-2107#Травмы#Елена Земскова#Комбайн
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