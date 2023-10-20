В Башкирии ДТП с комбайном, погиб один человек

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
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Updated Сегодня, 18:36
ДТП произошло сегодня вечером в Федоровском районе Башкирии рядом с селом Федоровка.
Погибший — водитель ВАЗ-2107, от полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Другие пострадавшие из этого автомобиля были госпитализированы с различными травмами. Среди них две женщины и двое мужчин.
Ранее сообщалось о страшной аварии в Альшеевском районе, в результате которой машина съехала в кювет и перевернулась. Погибли трое пассажиров.
16-летний парень без спроса матери взял ключи от кроссовера, собрал друзей и поехал кататься в ночь. Выехав из Раевки, он не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась.