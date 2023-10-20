Уфа празднует 104-летие Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
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Updated Сегодня, 12:45
«Мы собрались на святом для нас месте: это пересечение улиц Кирова и Мустая Карима — это улицы папиной любви, папиной судьбы, и мы каждый год в день его рождения возвращаемся сюда», — сказала дочь поэта, директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова.
Альфия Каримова напомнила, что в этом году в России отмечается столетие Народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова, который был близким другом Мустая Карима: «Будучи сыновьями своих народов, патриотами Башкирии и Дагестана, они были патриотами России. Они встречались с молодежью, с людьми. И наш Фонд продолжает дело их жизни, поддерживает талантливую молодежь — это наше будущее».
Глава городского округа г. Уфы Ратмир Мавлиев обратился с приветственным словом и сказал, что получил благодарственное письмо от главы Республики Дагестан Сергея Меликова — в Уфе появилась улица Расула Гамзатова: «Безусловно теперь улица Мустая Карима должна появиться в Махачкале. Считаю, это приятный, добрый знак, наша общая заслуга. Мы все берем пример из жизни Мустая Карима — это образец любви и служения Родине». В честь 100-летия Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова прозвучала песня «Журавли» в исполнении солиста Башкирского государственного театра оперы и балета Рима Рахимова.
В ходе торжественных мероприятий Альфия Каримова вручила гранты Фонда за 2023 год студентам факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий: Газиму Сайфуллину (учащемуся 4 курса) и Хажиабековой Диле (учащейся 2 курса).
«Это родной для Мустая Карима факультет. Он ушел на фронт, окончив в 1941 году филологический факультет. Здесь и сейчас учится очень много талантливых ребят, которые помогают нам в том числе в работе Фонда», — подчеркнула Альфия Каримова.
«Мустай Карим всегда был для меня маяком, а его стихи путеводной звездой освещали мою дорогу. И для меня огромная честь стать обладателем гранта имени Мустая Карима, — сказал Газим Сайфуллин. — Он зажег сердце народа еще при жизни, но этот огонь не погас. Он передался нам, новому поколению, и теперь мы — носители памяти о Мустае Кариме, должны нести это пламя творчества, жизни и мудрости гордо сквозь года».
В этом году Фонду имени Мустая Карима исполняется 10 лет. «Наша задача — просветительская», — подчеркивает учредитель Фонда Тимербулат Каримов, внук писателя. Усилия Фонда сосредоточены на ознакомлении с творчеством Мустая Карима и его современников — Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева и других.
Фонд поддерживает изучение башкирского языка в школах, а также академические программы по изучению и исследованию башкирского языка и литературы, а также краеведению и истории Башкирии в вузах.
В 2015 году Фонд имени Мустая Карима учредил гранты для учащихся факультета башкирского языка и журналистики Башкирского государственного университета (родного факультета писателя), а ныне Уфимского университета науки и технологий. Гранты выделяются ежегодно лучшим студентам: как изучающим творчество Мустая Карима, так и достигшим успехов в исследованиях башкирского языка, талантливым журналистам.
Именные гранты присуждаются за отличную учебу, общественную деятельность и творческие достижения. На 2023 год грант получили 22 аспиранта и магистранта университета.
Другое направление грантовой работы фонда — поддержка талантливых школьников. С 2015 года ежегодно 10 талантливых учащихся Башкирской гимназии № 158 города Уфы — победители республиканских и межрегиональных олимпиад, научно-практических конференций, обладатели гран-при республиканских творческих конкурсов, чемпионы Всероссийских спортивных соревнований удостаиваются грантов Фонда имени Мустая Карима.
Имя народного поэта Башкортостана также носит государственная стипендия Министерства образования Республики Башкортостан. С 2006 года их ежегодно получают студенты 3-5 курсов, обучающихся на факультетах филологического направления Уфимского университета науки и технологий, которые добились заметных успехов в учебе, проявили способности на литературном поприще, активно занимаются научно-исследовательской и общественной работой.