Уфа празднует 104-летие Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима

В этом году Фонду имени Мустая Карима исполняется 10 лет. «Наша задача — просветительская», — подчеркивает учредитель Фонда Тимербулат Каримов, внук писателя. Усилия Фонда сосредоточены на ознакомлении с творчеством Мустая Карима и его современников — Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева и других.



Фонд поддерживает изучение башкирского языка в школах, а также академические программы по изучению и исследованию башкирского языка и литературы, а также краеведению и истории Башкирии в вузах.



В 2015 году Фонд имени Мустая Карима учредил гранты для учащихся факультета башкирского языка и журналистики Башкирского государственного университета (родного факультета писателя), а ныне Уфимского университета науки и технологий. Гранты выделяются ежегодно лучшим студентам: как изучающим творчество Мустая Карима, так и достигшим успехов в исследованиях башкирского языка, талантливым журналистам.



Именные гранты присуждаются за отличную учебу, общественную деятельность и творческие достижения. На 2023 год грант получили 22 аспиранта и магистранта университета.