mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Ученые Башкирии разгадали календари беременности первобытных женщин

20 октября 2023, 04:28
Сделать это удалось по пещерным рисункам.

Ученым удалось разгадать календари беременности первобытных женщин и бытовавшие в эпоху палеолита знаки рождения и смерти. Как сообщил доцент УНИТа Айрат Багаутдинов РИА Новостям, получилось это в результате исследования рисунков на стенах Каповой пещеры на Южном Урале.

Автором рисунков, по мнению ученого, была именно женщина. Свидетельствует об этом культ материнства и эмоциональная составляющая в изображениях. Багаутдинов поясняет, что первобытный человек обладал абстрактным мышлением, знал счет и мог составить лунный календарь, оперировал знаниями о поведении животных и занимался планированием сроков охоты.

Календарь беременности женщин и животных, как выяснили ученые, вели при помощи знаков трапеции. Так, успешная беременность обозначалась как «Y», а неудачная — обозначалась перевернутой трапецией «⅄» и говорила о смерти плода или ребенка. Смерть матери в родах обозначался знаком «⅄» рядом с трапецией.

Ученый отмечает, что рисунки и знаки рисовались в соответствии с трехмерным восприятием пространства первобытного человека: вперед — прогресс, назад — регресс; налево — прогресс, направо — регресс; вниз — прогресс, вверх — регресс. Так, например, изображение «Большой лошади» свидетельствует о беременности животного, а вертикальные линии на это рисунке — лунные месяцы, соответствующие сроку беременности животного.

Ученые допускают, что первобытный человек ориентировался по луне и мог фиксировать одно полнолуние и другое. Следовательно, фиксировать события они могли согласно лунному календарю.

Как уже было отмечено, ученый полагает, что первобытные люди на территории нынешнего Башкортостана, планировали будущую охоту. Это означает, что они убивали мамонта-мать только после рождения детеныша, которого после оставляли для будущей охоты.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Пещерные рисунки#Первобытные люди
Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Вчера, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Вчера, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Вчера, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Вчера, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Вчера, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37