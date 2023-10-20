Ученые Башкирии разгадали календари беременности первобытных женщин

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Ученым удалось разгадать календари беременности первобытных женщин и бытовавшие в эпоху палеолита знаки рождения и смерти. Как сообщил доцент УНИТа Айрат Багаутдинов РИА Новостям, получилось это в результате исследования рисунков на стенах Каповой пещеры на Южном Урале.
Автором рисунков, по мнению ученого, была именно женщина. Свидетельствует об этом культ материнства и эмоциональная составляющая в изображениях. Багаутдинов поясняет, что первобытный человек обладал абстрактным мышлением, знал счет и мог составить лунный календарь, оперировал знаниями о поведении животных и занимался планированием сроков охоты.
Календарь беременности женщин и животных, как выяснили ученые, вели при помощи знаков трапеции. Так, успешная беременность обозначалась как «Y», а неудачная — обозначалась перевернутой трапецией «⅄» и говорила о смерти плода или ребенка. Смерть матери в родах обозначался знаком «⅄» рядом с трапецией.
Ученый отмечает, что рисунки и знаки рисовались в соответствии с трехмерным восприятием пространства первобытного человека: вперед — прогресс, назад — регресс; налево — прогресс, направо — регресс; вниз — прогресс, вверх — регресс. Так, например, изображение «Большой лошади» свидетельствует о беременности животного, а вертикальные линии на это рисунке — лунные месяцы, соответствующие сроку беременности животного.
Ученые допускают, что первобытный человек ориентировался по луне и мог фиксировать одно полнолуние и другое. Следовательно, фиксировать события они могли согласно лунному календарю.
Как уже было отмечено, ученый полагает, что первобытные люди на территории нынешнего Башкортостана, планировали будущую охоту. Это означает, что они убивали мамонта-мать только после рождения детеныша, которого после оставляли для будущей охоты.