ЦБ РФ выпустил три вида памятных монет по сказке писателя из Уфы Сергея Аксакова

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Банк России обновил серию памятных монет «Российская (советская) мультипликация». В частности, в неё вошли три вида памятных монет «Аленький цветочек»:
— серебряная монета номиналом 3 рубля;
— монета номиналом 25 рублей из стали с никелевым покрытием;
— монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.
Тираж серебряной монеты — 7 тыс. штук. Тираж монет из недрагоценных металлов — 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно.
— Полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Это одна из вариаций сюжета о любви красавицы и чудовища. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман, — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.