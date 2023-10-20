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ЦБ РФ выпустил три вида памятных монет по сказке писателя из Уфы Сергея Аксакова

ЦБ РФ выпустил три вида памятных монет по сказке писателя из Уфы Сергея Аксакова

20 октября 2023, 10:54
Фото: 1MI
Монеты номиналом 3 и 25 рублей украсили сцены из мультфильма по сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек», сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России обновил серию памятных монет «Российская (советская) мультипликация». В частности, в неё вошли три вида памятных монет «Аленький цветочек»:

— серебряная монета номиналом 3 рубля;

— монета номиналом 25 рублей из стали с никелевым покрытием;

— монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Тираж серебряной монеты — 7 тыс. штук. Тираж монет из недрагоценных металлов — 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно.

Фото: Пресс-служба Банка России
— Полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Это одна из вариаций сюжета о любви красавицы и чудовища. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман, — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
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#Общество#Азамат Нухов
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