Стали известны имена победителей премии «КонТЭКст-2023»

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В этом году премию «КонТЭКст» проводили в рамках Российской энергетической недели. В программе мероприятий приняли участие представители разных компаний ТЭК и промышленности из всех регионов страны. Об этом сообщает gorod55.
В программу премии вошли несколько блоков, в числе которых дни открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», коммуникационная сессия Российской энергетической недели в Манеже, экскурсии по телецентру «Останкино», мастер-классы от ведущих экспертов коммуникаций и телевизионной журналистики, торжественная церемония вручения наград победителям.
При выборе призеров конкурса жюри основывалось на оценке работ конкурсантов, вышедших в финал премии. Победители получили от организаторов и партнеров премии дипломы, сувениры, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер»; в числе памятных подарков были также книга Светланы Колосовой «Звезда эфира» и вино от FortWine. Главным призом премии стали эксклюзивные вазы, вручную выполненные из хрусталя стеклодувами завода из Гусь-Хрустального.
Напомним: премия «КонТЭКст» объединяет наиболее талантливых экспертов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров, занятых в отраслях топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» начал работу по инициативе пресс-центра Минэнерго России в 2009 году и с тех пор имеет статус официального мероприятия Российской ассоциации по связям с общественностью. История конкурса охватывает более 400 энергокомпаний-участников, которые представляют все отрасли ТЭК, — электроэнергетику, атомную энергетику, нефтегазовый сектор, угольную промышленность, энергетическое машиностроение. Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1МI.