Стали известны имена победителей премии «КонТЭКст-2023»

Напомним: премия «КонТЭКст» объединяет наиболее талантливых экспертов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров, занятых в отраслях топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» начал работу по инициативе пресс-центра Минэнерго России в 2009 году и с тех пор имеет статус официального мероприятия Российской ассоциации по связям с общественностью. История конкурса охватывает более 400 энергокомпаний-участников, которые представляют все отрасли ТЭК, — электроэнергетику, атомную энергетику, нефтегазовый сектор, угольную промышленность, энергетическое машиностроение. Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1МI.