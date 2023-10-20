Скоростной безлимитный интернет запустили на Парамушире с помощью «Ростелекома»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Проект по строительству РЛЛ от поселка Озерновский на юге полуострова Камчатка до острова Парамушир удалось реализовать при партнерстве АО «Зонд-Холдинг» и ПАО «Ростелеком». В церемонии запуска линии скоростного интернета приняли участие представители корпораций, а также гости из правительства Сахалинской области и мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников. В островном регионе на сегодняшний день 99% жителей обеспечены доступом к высокоскоростному интернету, и появление такой цифровой услуги на Северных Курилах даст дополнительный толчок развитию муниципалитета.
«Единственным пунктом с населением более 100 человек, который не был обеспечен доступом к скоростному интернету, был Северо-Курильск. Жители Парамушира неоднократно обращались в правительство региона с просьбами обеспечить устойчивую и современную связь на территории. В итоге губернатор Валерий Лимаренко договорился с ПАО „Ростелеком“ о запуске радиорелейной линии. И теперь, благодаря совместным усилиям правительства Сахалинской области и бизнеса эта проблема решена. Островитяне получат возможность полноценно пользоваться современными информационными технологиями и сервисами. И, конечно, это позволит развиваться району в целом», — подчеркнул на церемонии официального запуска зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Первоначальная пропускная способность новой линии интернет-связи составляет 300 Мбит/с. Эта РЛЛ обеспечит скоростным безлимитным подключением ко всемирной паутине население, госучреждения и бизнес Северо-Курильского района. Проект реализовали с учетом естественного гористого рельефа местности на Парамушире. Оборудование разместили на возвышенностях с перепадом высот для обеспечения видимости между участками сети. Пролет РЛЛ составил 93 километра над морем.
«Сегодня цифровизация всех областей нашей жизни приводит к тому, что свободный доступ в интернет становится основой для решения множества повседневных задач: работа, учеба, взаимодействие с органами государственной власти и, конечно, общение. Именно поэтому строительство линий связи в отдаленных населенных пунктах — один из приоритетов „Ростелекома“. Для Северо-Курильска совместно с „Зонд-Холдинг“ мы разработали проект с установкой радиорелейной линии с учетом рельефа местности. Это позволит обеспечить жителей безлимитным интернетом, а высвободившийся спутниковый ресурс будет использоваться для резервирования линии», — объяснил вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.