Скоростной безлимитный интернет запустили на Парамушире с помощью «Ростелекома»

«Единственным пунктом с населением более 100 человек, который не был обеспечен доступом к скоростному интернету, был Северо-Курильск. Жители Парамушира неоднократно обращались в правительство региона с просьбами обеспечить устойчивую и современную связь на территории. В итоге губернатор Валерий Лимаренко договорился с ПАО „Ростелеком“ о запуске радиорелейной линии. И теперь, благодаря совместным усилиям правительства Сахалинской области и бизнеса эта проблема решена. Островитяне получат возможность полноценно пользоваться современными информационными технологиями и сервисами. И, конечно, это позволит развиваться району в целом», — подчеркнул на церемонии официального запуска зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.