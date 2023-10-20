mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Синоптики прогнозируют снег в Башкирии в эти выходные

Синоптики прогнозируют снег в Башкирии в эти выходные

20 октября 2023, 05:47
Фото: 1MI
Температура воздуха опустится до -3 градусов.

В эти выходные в Башкирии прогнозируются мокрый снег и дожди. Так, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что в субботу ночью в республике будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в дневное время по югу пойдут уже сильные дожди. Ветер южный умеренным, днем возможны порывы до сильного. Между тем, температура воздуха ночью упадет до -3 градусов, а днем поднимется до +8 градусов

В воскресенье в результате непогоды синоптики предупреждают о гололедице на отдельных участках дороги и налипанию мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха в дневное время также опустится до нуля.

#Общество#Элина Сайфранова#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Холодная погода
Подпишитесь
Проблемная ДНК: построят ли к юбилею Уфы обещанную библиотеку за 4 млрд рублей
Вчера, 07:05
500 звонков и 200 писем: жители Башкирии атаковали власти по известной проблеме
Вчера, 04:29
Готовятся к возможным угрозам: МВД усиливает охрану в Башкирии
Вчера, 07:40
Увозили на скорой без сознания: вечеринка подростков в баре Уфы обернулась скандалом
Вчера, 06:14
Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП
Вчера, 08:16
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37