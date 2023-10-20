Синоптики прогнозируют снег в Башкирии в эти выходные

В эти выходные в Башкирии прогнозируются мокрый снег и дожди. Так, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что в субботу ночью в республике будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в дневное время по югу пойдут уже сильные дожди. Ветер южный умеренным, днем возможны порывы до сильного. Между тем, температура воздуха ночью упадет до -3 градусов, а днем поднимется до +8 градусов