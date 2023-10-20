Руководитель диаспоры таджиков извинился за участников драки в Самаре

По данным СК РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. При этом количество убийств выросло в пять раз, а сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, стало больше на 30%. По данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года общее число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом. Однако в эту статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, которые уже получили российское гражданство. При этом за январь — март 2023 года российскими гражданами стали более 106 тысяч иностранных граждан, из них 44.8 тысячи — мигранты из Таджикистана. Всего в РФ в настоящий момент уже находится около 3 млн граждан Таджикистана, что составляет около 30% процентов всего населения этой страны. Общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел.