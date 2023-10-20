Руководитель диаспоры таджиков извинился за участников драки в Самаре

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
В Самаре состоялось заседание совета Союзов народов региона. Участники встречи уделили особое внимание случившемуся ранее в городе конфликту между подростками-представителями разных народностей и появившиеся на фоне этого провокационные публикации в соцсетях. В частности, подростки запостили видео, где нелицеприятно высказались о губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове. Он заявил, что конфликт имел «бытовой» характер, а не межнациональный, как это предположили пользователи соцсетей.
Председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия таджиков региона» Сунатуло Назриев отметил, что молодые люди временами могут действовать импульсивно, вспыльчивость же в такие моменты часто затмевает здравый смысл. При этом он подчеркнул, что подобные поступки имеют серьезные последствия и принес всем пострадавшим извинения от имени таджикской диаспоры Самарской области.
Как отмечает «Росбалт», целесообразность проведения подобных собраний при участии местных этнических диаспор вызывает серьезные сомнения. Власти, вероятно, предполагают, что после собраний «старейшины» национальных общин проведут «профилактические беседы» с молодежью, проговорив с теми нормы поведения в обществе. Росбалт при этом подчеркивает, что в последнее время в СМИ кратно увеличилось количество упоминаний конфликтов с участием мигрантов и, в частности, мигрантов-подростков.
— И никакой интеграции в «многонациональный народ» у них не происходит, они варятся в собственной среде и при малейшей возможности в любом микросоциуме вроде школы моментально формируют закрытые сообщества, которые часто весьма агрессивны к окружающему миру, — пишет издание.
Назриев, комментируя ситуацию добавил, что готов оказать помощь правоохранителям в профилактике и недопущении подобных ситуаций в будущем. По мнению Назриева, зачинщиков и участников конфликта определит закон, а виновные должны понести справедливое наказание.
Стоит отметить, что на территории Башкирии за последнее время также произошел ряд громких инцидентов с участием иностранных граждан. Так, двое граждан Узбекистана, подожгли двух мужчин на входе в клуб. После содеянного подозреваемые попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими в уфимском аэропорту с билетами в Москву. Незадолго до этого группа мужчин из Узбекистана устроила массовую драку с применением холодного и травматического оружия. Один из участников конфликта, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. На следующий день мужчину задержали — его подозревают в покушении на убийство.
По данным СК РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. При этом количество убийств выросло в пять раз, а сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, стало больше на 30%. По данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года общее число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом. Однако в эту статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, которые уже получили российское гражданство. При этом за январь — март 2023 года российскими гражданами стали более 106 тысяч иностранных граждан, из них 44.8 тысячи — мигранты из Таджикистана. Всего в РФ в настоящий момент уже находится около 3 млн граждан Таджикистана, что составляет около 30% процентов всего населения этой страны. Общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел.
По мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения и участились случаи нападений на представителей правопорядка».